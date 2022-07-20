BA.5致澳韓疫情大反彈 世衛警告秋冬或須再收緊防疫

新冠肺炎變種病毒Omicron分支BA.5引發多地疫情反彈，其中在美國已佔近八成活躍個案，並在澳洲及南韓等地創疫情新高，南韓已連續兩日錄得逾7萬宗病例。世衛警告，BA.5擴散加上各國陸續放寬防疫措施，秋冬時節天氣轉冷，醫療系統恐不勝負荷，呼籲各國為未來疫情做準備，推動打第二針加強劑及實施口罩令，否則屆時須再收緊防疫限制。

美國病例近八成屬BA.5

美國疾控中心(CDC)周二表示，截至本月16日的一星期，BA.4及BA.5，分別佔該國活躍個案約13%及78%。美國周二增逾16萬宗病例，雖遠不及今年1月時的逾90萬宗高峰，但近期病例正反覆向上，有當地傳媒批評當地不少州份甚至聯邦政府的抗疫策略，仍然維持在每日3萬宗病例的低位中。

澳洲疫情亦因BA.4及BA.5反彈，周三宣布增5.3萬宗病例，創兩個月新高，過去7日有30萬人染疫，當局指實際數字可能多一倍。目前當地有約5,350人住院，僅較1月BA.1爆發時的高位5,390人稍低。總理阿爾巴內塞(Anthony Albanese)呼籲企業考慮讓員工在家工作。他建議民眾在室內戴口罩，但有當地醫生認為當局應硬性規定，當局亦促民眾盡快接種加強劑。

南韓連續兩日逾7萬例

南韓的單日確診更加高，周三宣布增7.6萬例，較前一天多逾2,800宗，更是兩周前的近4倍、84天以來的新高，重症者有96人，較前一日增5名。

世衛歐洲區主任克魯格(Hans Kluge)接受路透社專訪時警告BA.5快速傳播恐在秋冬導致入院病例增加，「目前病例正在上升……而社會的運作差不多已回復至之前(疫情前)」，認為應推動打第二針加強劑、推口罩令及改善通風系統等，才可避免屆時再實施更嚴厲防疫措施，「我不認為社會準備好再次封城」，「有時人們會問，病毒回來了嗎？它根本沒有走過。它還在，在擴散，在變種。不幸的是，仍然奪去很多人命。」