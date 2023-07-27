Barbie芭比｜慈父全身粉紅帶女兒睇戲 意外爆紅笑言︰尷尬嘅唔係我！

這位慈父Eleazar Rodríguez Hernández日前穿上粉紅色的連身衣和芭蕾裙，帶著女兒去看《Barbie芭比》電影，並在社交媒體上分享：「我女兒說，『爸爸，帶我去看《Barbie芭比》，但是你要穿上粉色的衣服，不然你會不好意思嗎？』」 Hernández於是便來個大變身配合《Barbie芭比》的風格，照片可見他穿著粉色的連身裝、白色芭蕾裙，配以牛仔帽及靴子，面露燦爛笑容，他笑言：「我想真正會尷尬的人是她(女兒)！」

《Barbie芭比》電影｜慈父︰為了女兒甚麼都願做 穿粉紅一樣man！

Hernández帶女兒去了位於墨西哥塔毛利帕斯州新拉雷多的Cinépolis電影院觀看《Barbie芭比》電影。在其中一張照片可見，他穿著這身「迷人pink lady」在櫃台買《Barbie芭比》電影戲票。他在貼文寫道「想看哪部電影？(看這一身打扮)難道是《超級瑪利歐兄弟大電影》？白癡！」

Hernández表示︰「我發這些貼文，並非想讓自己成為焦點，我只是做了我的女兒想要的事。為了她，我甚麼都願意做。相信我，穿上粉色的衣服和芭蕾裙，並不會使你變得不夠man。」有關照片在Facebook上瘋傳，有網民讚不絕口稱：「這些時刻是你女兒會記得的最重要時刻！因為我一直把我父親在我童年時為我做的一切，放在心裡」；「你是瘋子……是一個沒有披風的英雄……你是老大中的老大！」