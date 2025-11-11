BBC主席就紀錄片剪輯風波道歉 　特朗普擬索償10億美元

英國報章《每日電訊報》早前披露，BBC旗下時事節目Panorama去年播出的紀錄片《特朗普：第二次機會？》將特朗普講話的兩個片段拼接在一起，從而讓特朗普看起來似乎是在煽動支持者參與2021年1月6日的美國國會騷亂事件，構成嚴重誤導，BBC總監戴維（Tim Davie）與新聞部行政總裁特內斯（Deborah Turness）周日（9日）為事件辭職。

「判斷失誤」 強調非蓄意造假誤導公眾

沙阿為紀錄片對特朗普演講的剪輯「判斷失誤」道歉，稱剪輯「確實給人一種直接呼籲暴力行動的印象」，並承諾改革BBC內部的監管機制，致力重建公眾的信任，確保報道符合最高的公平標準。但他也強調事件屬「編輯錯誤」而非蓄意造假誤導公眾。沙阿也表示BBC已收到特朗普陣營來信，正考慮如何回覆。

特朗普的法律團隊致函BBC，要求在美國時間本月14日下午5時前，撤回有關紀錄片節目、向特朗普道歉，以及因應特朗普所受到的傷害，向特朗普賠償，否則將會提出訴訟，索償不少於10億美元、折合約78億港元。