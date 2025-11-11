熱門搜尋:
全運會 網上熱話 林作 壽司郎 新店關注組 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-11-11 13:36:16

BBC主席就紀錄片剪輯風波道歉 　特朗普擬索償10億美元

分享：
英國廣播公司（BBC）(路透社)

英國廣播公司（BBC）(路透社)

英國廣播公司（BBC）主席沙阿（Samir Shah）周一(10日)就公司紀錄片剪輯美國總統特朗普演講內容道歉，承認判斷失誤，表明將致力恢復公眾信任，確保新聞報道符合最高公平標準。特朗普的法律團隊已向BBC發出律師信，要求BBC撤回相關影片，否則將入禀索償10億美元。

英國報章《每日電訊報》早前披露，BBC旗下時事節目Panorama去年播出的紀錄片《特朗普：第二次機會？》將特朗普講話的兩個片段拼接在一起，從而讓特朗普看起來似乎是在煽動支持者參與2021年1月6日的美國國會騷亂事件，構成嚴重誤導，BBC總監戴維（Tim Davie）與新聞部行政總裁特內斯（Deborah Turness）周日（9日）為事件辭職。

adblk5

 

英國廣播公司（BBC）被揭有節目涉剪輯及篡改美國總統特朗普於2021年1月6日的演說影片，誤導觀眾看起來特朗普似乎在煽動當天的國會騷亂。BBC總監戴維（Tim Davie、右）與新聞部行政總裁特內斯（Deborah Turness、左）周日（9日）為事件辭職。 英國《每日電訊報》本月初曝光一份BBC內部備忘錄，披露BBC涉拼湊特朗普於2021年1月6日國會山莊騷亂前的演說內容，令片段看起來他似乎正在煽動支持者參與騷亂。 英國廣播公司（BBC）(路透社)

「判斷失誤」 強調非蓄意造假誤導公眾

沙阿為紀錄片對特朗普演講的剪輯「判斷失誤」道歉，稱剪輯「確實給人一種直接呼籲暴力行動的印象」，並承諾改革BBC內部的監管機制，致力重建公眾的信任，確保報道符合最高的公平標準。但他也強調事件屬「編輯錯誤」而非蓄意造假誤導公眾。沙阿也表示BBC已收到特朗普陣營來信，正考慮如何回覆。

特朗普的法律團隊致函BBC，要求在美國時間本月14日下午5時前，撤回有關紀錄片節目、向特朗普道歉，以及因應特朗普所受到的傷害，向特朗普賠償，否則將會提出訴訟，索償不少於10億美元、折合約78億港元。

英國首相施紀賢的發言人否認BBC存在制度性偏見或腐敗，認為戴維及特內斯辭職已承擔責任，最重要是BBC要保持在國際上享有的高標準。發言人又補充，BBC必須採取行動維護公眾信任，並在錯誤發生時迅速糾正錯誤。

易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖）

ADVERTISEMENT

ad