BBC兩大高層為節目涉篡改特朗普演說辭職　特：試圖干預美大選

英國廣播公司（BBC）被揭有節目涉剪輯及篡改美國總統特朗普於2021年1月6日的演說影片，誤導觀眾看起來特朗普似乎在煽動當天的國會騷亂。BBC總監戴維（Tim Davie）與新聞部行政總裁特內斯（Deborah Turness）周日（9日）為事件辭職。

誤導觀眾特煽動國會騷亂

特朗普在社交平台發文，指BBC高層因被發現篡改他的演說內容而辭職或被解僱，感謝英國傳媒揭露這些腐敗的記者，指他們非常不誠實，試圖干預美國總統選舉。

