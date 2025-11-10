熱門搜尋:
國際
2025-11-10 11:22:28

BBC兩大高層為節目涉篡改特朗普演說辭職　特：試圖干預美大選

英國廣播公司（BBC）被揭有節目涉剪輯及篡改美國總統特朗普於2021年1月6日的演說影片，誤導觀眾看起來特朗普似乎在煽動當天的國會騷亂。BBC總監戴維（Tim Davie）與新聞部行政總裁特內斯（Deborah Turness）周日（9日）為事件辭職。

誤導觀眾特煽動國會騷亂

特朗普在社交平台發文，指BBC高層因被發現篡改他的演說內容而辭職或被解僱，感謝英國傳媒揭露這些腐敗的記者，指他們非常不誠實，試圖干預美國總統選舉。
 

英國廣播公司（BBC）(路透社) 英國《每日電訊報》本月初曝光一份BBC內部備忘錄，披露BBC涉拼湊特朗普於2021年1月6日國會山莊騷亂前的演說內容，令片段看起來他似乎正在煽動支持者參與騷亂。

英國《每日電訊報》本月初曝光一份BBC內部備忘錄，披露BBC涉拼湊特朗普於2021年1月6日國會山莊騷亂前的演說內容，令片段看起來他似乎正在煽動支持者參與騷亂。這份備忘錄由BBC標準委員會一名前顧問撰寫，指證公司旗下時事節目Panorama，去年美國大選前一個星期播出的相關紀錄片，剪輯特朗普在騷亂前的演講內容，將其中兩段講話合併，同時把其呼籲支持者和平示威的講話刪走，剪輯方式製造一種假象，令觀眾誤以為特朗普鼓吹騷亂，構成嚴重誤導。

節目中可見特朗普告訴支持者「我們要走到國會山莊」，「像地獄一樣戰鬥」，但這兩句話實際上是講話中兩個不同的部分。

戴維在表示公司運作良好，但亦出現了一些失誤，作為總監必須承擔最終責任。特內斯就說節目引發爭議，已經到了損害BBC的地步，責任在於自己，強調辭職是艱難決定，但否認BBC的新聞存在制度性的偏見。

