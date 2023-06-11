BBC揭不法集團網上販賣癡漢偷拍片 地點遍及中日韓港台 幕後主腦疑為中國人(有片)

英國廣播公司(BBC)國際頻道調查小組「BBC之眼」以臥底方式經逾一年調查，揭露一個幕後主腦疑為中國人、在網上販售「癡漢」偷拍影片的不法集團。
BBC中文網報道，調查小組在販賣「癡漢」猥褻短片的網站上，鎖定一個多次出現的名字「齊叔」，再透過註冊PayPal帳號的郵箱追查到名叫Noctis Zang(臧新宇)的30歲中國音樂人。臥底記者其後以音樂經理人身份接觸對方，以及曾在日本學習社會學的Lupus Fu(傅垚)，最終釣出了集團主腦「齊叔」。
影片在公眾場所以手機偷拍
根據BBC，這些網站販賣的影片部分是真實的「癡漢」猥褻短片，這些影片以手機偷拍，地點通常是在人多擠迫的公眾場所，例如地鐵和巴士上。拍攝地點遍布東亞，包括日本、南韓、台灣和香港，但大部分在中國。
調查小組先接觸到臧新宇和傅垚。兩人透露，有3個「癡漢」網站的幕後主腦是一個化名為「貓咪」、身在東京的中國人。據他們所說，「貓咪」性格古怪，多疑偏執，多次約見遭拒後，臥底記者今年1月21日終於在東京一間卡拉OK跟「貓咪」見面。
不法集團在中國製作淫褻影片
27歲的「貓咪」是個身材瘦削、戴眼鏡的年輕人，他說「我們營業額大概每天5,000到1萬人民幣」、「數額很穩定」，又承認「我是齊叔」，但「齊叔」不止一個。
「貓咪」管理一個15人團隊，其中10人在中國製作網站上由「齊叔」主理的影片，每月「貓咪」從他們收到30至100部影片。影片隨即在3個「癡漢」網站出售，「貓咪」承認他是這些網站的營運者。網站有逾1萬名付費會員，大部分是中國男性。
集團主腦：我們很熱血
報道指，聊起生意時，「貓咪」有如在談一家嶄露頭角的初創企業，形容他的團隊「很熱血」、「敢去闖」，他正在訓練其他人如何在公眾場所做性侵犯並拍攝影片。
臥底記者向「貓咪」提出，他的公司計劃在日本投資色情片網站，詢問投資資金該轉帳到哪裡時，「貓咪」從錢包裡掏出他的銀行卡並且遞給對方，卡上有他的真實姓名Tang Zhuoran。
主腦Twitter帳號繼續運作
調查小組其後找到「貓咪」在東京的住址，當面向他提出指控，「當我們靠近他時，他沒有回答我們的提問，還試圖遮擋臉部，往別的方向走去。接著，他突然發作，開始攻擊攝影機和BBC團隊」。BBC團隊翌日在機場見到「貓咪」，他離開日本。
此外，Noctis和Lupus也承認，他們曾為這些網站擔任管理員。Noctis說，「中國是性方面最壓抑的地方，有的男性心理很變態，就想看這些女子被……」，Lupus接話說，「被搞。」
報道指，「齊叔」的Twitter帳號至今仍活躍，還在公開宣傳性侵影片。