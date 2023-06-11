BBC揭不法集團網上販賣癡漢偷拍片 地點遍及中日韓港台 幕後主腦疑為中國人(有片)

BBC調查小組以臥底方式揭露一個在網上販售「癡漢」偷拍影片的不法集團。(互聯網)

英國廣播公司(BBC)國際頻道調查小組「BBC之眼」以臥底方式經逾一年調查，揭露一個幕後主腦疑為中國人、在網上販售「癡漢」偷拍影片的不法集團。

BBC中文網報道，調查小組在販賣「癡漢」猥褻短片的網站上，鎖定一個多次出現的名字「齊叔」，再透過註冊PayPal帳號的郵箱追查到名叫Noctis Zang(臧新宇)的30歲中國音樂人。臥底記者其後以音樂經理人身份接觸對方，以及曾在日本學習社會學的Lupus Fu(傅垚)，最終釣出了集團主腦「齊叔」。

影片在公眾場所以手機偷拍

根據BBC，這些網站販賣的影片部分是真實的「癡漢」猥褻短片，這些影片以手機偷拍，地點通常是在人多擠迫的公眾場所，例如地鐵和巴士上。拍攝地點遍布東亞，包括日本、南韓、台灣和香港，但大部分在中國。

調查小組先接觸到臧新宇和傅垚。兩人透露，有3個「癡漢」網站的幕後主腦是一個化名為「貓咪」、身在東京的中國人。據他們所說，「貓咪」性格古怪，多疑偏執，多次約見遭拒後，臥底記者今年1月21日終於在東京一間卡拉OK跟「貓咪」見面。