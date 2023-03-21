BBC敦促員工公務手機刪除TikTok

BBC於19日發布的員工指引，提到基於各國政府對於隱私和安全的憂心，除非有特定商業目的，否則不建議在公用設備上安裝TikTok，若員工並非基於工作需求使用TikTok，就應該將其移除。此外，針對那些在私人手機上安裝TikTok，而且會以私人手機處理公務的員工，BBC要求他們聯繫公司資安小組，討論「當前處理的BBC資訊類型」。

英國政府上星期以安全為由禁止政府設備安裝中國短影音社群程式「抖音」國際版TikTok。英國廣播公司(BBC)周日(19日)跟進，敦促員工將TikTok從公務手機上移除，成為繼丹麥廣播公司(DR)之後，全球第二家頒佈類似規定的新聞機構。

TikTok被多國及機構禁止於公務流動設備上使用。(資料圖片)

BBC ：決定基於世界各地政府當局的擔憂

BBC發言人表示，決定是基於世界各地政府當局對數據隱私和安全的擔憂。該公司非常重視系統、資料、員工的安全，並將持續審查TikTok等第三方平台的活動。儘管基於評論、行銷等公務需求使用TikTok不在此限，但BBC將持續監測並評估相關情況。

出於安全考慮，美國、加拿大等多個國家的政府部門或立法機構，以及歐盟委員會、歐盟理事會、歐洲議會等歐盟機構都禁止了TikTok在其官方設備上使用。新西蘭議會上周五成為最新一個在聯邦層面上禁止TikTok的國家。