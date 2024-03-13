BBC萌B亂入直播事件7周年　教授曬全家近照(有片)

南韓釜山大學政治系教授Robert E. Kelly於7年前在家中接受英國廣播公司(BBC)直播專訪期間，他的一對年幼仔女突然闖入鏡頭，讓全球網民爆笑。這位被稱為「BBC爸爸」的教授近日公開全家近照，讓人看到這個家庭的成長與變化。

綜合報道，2017年，Robert在家中書房接受BBC的直播專訪，討論當時南韓總統朴槿惠被彈劾案，當時他的4歲女兒Marion突然開門入房找爸爸，接著坐著嬰兒車的9個月大兒子James也溜入房。Robert既保持冷靜應付直播，又要防止一對子女搗亂，直至妻子Jung-a Kim慌忙將孩子們帶出房外，才令Robert繼續接受訪談。這段當年影片迅速在YouTube獲得600萬次點閱，成為英國熱門影片之一，Robert一家一夜之間成為全球焦點，四口之家也成為網路迷因。