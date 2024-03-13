BBC萌B亂入直播事件7周年　教授曬全家近照(有片)

南韓釜山大學政治系教授Robert E. Kelly於7年前在家中接受英國廣播公司(BBC)直播專訪期間，他的一對年幼仔女突然闖入鏡頭，讓全球網民爆笑。這位被稱為「BBC爸爸」的教授近日公開全家近照，讓人看到這個家庭的成長與變化。
綜合報道，2017年，Robert在家中書房接受BBC的直播專訪，討論當時南韓總統朴槿惠被彈劾案，當時他的4歲女兒Marion突然開門入房找爸爸，接著坐著嬰兒車的9個月大兒子James也溜入房。Robert既保持冷靜應付直播，又要防止一對子女搗亂，直至妻子Jung-a Kim慌忙將孩子們帶出房外，才令Robert繼續接受訪談。這段當年影片迅速在YouTube獲得600萬次點閱，成為英國熱門影片之一，Robert一家一夜之間成為全球焦點，四口之家也成為網路迷因。
網民：只要用過Zoom的人都會有共鳴
事隔7年，Robert於10日在社交平台X再度發布這段影片寫道：「今天是那段BBC老爸花絮影片7周年。」還發布多張全家人近期的照片，包括為女兒慶祝生日、與仔女一起健行、去年聖誕節的照片等等，看來一家四口相當溫暖諧和。Robert也感謝所有關注他的粉絲，他說他和家人對大家的好意感到受寵若驚。
Robert這次回顧影片引來不少網民回應。很多人指當年看那段影片：「笑到流淚」，「每次看都笑到不行」，「你太太進來時簡直像超級英雄」，亦有人說：「不敢相信已經7年了」、「到了疫情期間，家有幼兒的父母真的很能理解當時的你們！」「封城時所有人都在家工作……只要用過Zoom的人都會有共鳴！」
BBC Dad content— Robert E Kelly (@Robert_E_Kelly) March 10, 2024
Today is the 7th anniversary of the BBC Dad blooper.
So here it is again, with some recent family pictures in the thread below.
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