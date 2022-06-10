BioNTech研治癌新希望 mRNA疫苗防胰臟癌復發

打疫苗防癌指日可待？mRNA技術隨著新冠肺炎疫苗而受普羅大眾認識，聯同美國藥廠輝瑞研發出復必泰疫苗的德國生物科技公司BioNTech，有另一項被寄予厚望的研究。BioNTech正以mRNA技術研發胰臟癌疫苗，初步實驗顯示可預防胰臟癌患者在接受手術後復發，冀假以時日成為癌症新療法。

英國《泰晤士報》稱，mRNA技術會掌控人體免疫系統，偵察特定癌細胞表面的突變蛋白，從而觸發免疫反應。上述的抗癌mRNA疫苗須按病人狀況度身訂造，注射後令免疫系統高度防範手術後仍然存在於血液內的癌細胞，以T細胞將其殺死。

BioNTech早前為旗下胰臟癌mRNA疫苗作小規模試驗，涉及16名已接受手術的胰臟癌患者。每人注射8劑疫苗後，結果顯示成效有50%。在18個月的觀察期內，當中8人胰臟癌沒有復發，另外8人則對疫苗沒有反應、T細胞沒有被激活，其中6人癌症復發或死亡。

領導研究的美國紐約MSK癌症中心專家Vinod Balachandran稱，「看到一款度身訂造的疫苗，能令免疫系統對抗胰臟癌及其他癌症，是非常振奮的」，「胰臟癌是癌症的典型代表，以傳統化療又或免疫療法都非常難以醫治」，期望能更廣泛地測試mRNA癌症疫苗。

專家︰免疫系統難分辨癌細胞蛋白

Balachandran透露，早在全球新冠肺炎疫情大流行之前，已與BioNTech團隊探討以mRNA治癌，而疫情揭示了mRNA疫苗確實可以加強人體免疫反應，對抗病原體。他指，後來浮現的問題是「可以用類似技術對抗癌症嗎？」他解釋︰「癌症是由自身細胞而起，免疫系統要分辦癌細胞的蛋白質、將其視之為外來物，較分辨病毒等病原體的蛋白質難得多」，今次的研究結果反映他們「走對了路」。BioNTech共同創辦人圖雷西(Ozlem Türeci)指，只有5%胰臟癌患者對現有療法有反應，其團隊正試圖以抗癌疫苗帶來醫學突破。英國關注胰臟癌組織Pancreatic Cancer UK研究總監Chris Macdonald表示，手術是目前最有效的治療胰臟癌方法，但約75%患者會復發，對上述疫苗寄望甚殷。