BLACKPINK合體現身白金漢宮　與查理斯三世交談（有片）

南韓總統尹錫悅周二（21日）訪問英國，英國國王查理斯三世（King Charles III）在白金漢宮舉辦國宴款待，就續約問題糾結多月的南韓女子天團BLACKPINK的4名成員驚喜合體出席白金漢宮宴會，並與查理斯三世交談。

查理斯三世笑言不太懂江南 Style

查理斯三世在晚宴中讚揚南韓流行文化，期間提到BLACKPINK與防彈少年團（BTS），並幽默地說，自己可能不太懂「江南Style」。尹錫悅則沒有如拜訪美國總統拜登時開金口高歌，他笑言，自己是披頭四（Beatles）、皇后樂團（Queen）和Elton John的Fans。以上均是英國著名樂隊或歌手。當晚白金漢宮晚宴還包括有威爾斯親王（ Prince and Princess of Wales）夫婦，以及英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）。

