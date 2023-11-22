BLACKPINK合體現身白金漢宮　與查理斯三世交談（有片）

南韓總統尹錫悅周二（21日）訪問英國，英國國王查理斯三世（King Charles III）在白金漢宮舉辦國宴款待，就續約問題糾結多月的南韓女子天團BLACKPINK的4名成員驚喜合體出席白金漢宮宴會，並與查理斯三世交談。
英國廣播公司(BBC)報道，查理斯三世周二晚間在白金漢宮舉行晚宴，迎接尹錫悅夫婦與南韓嘉賓。BLACKPINK成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa作為嘉賓，也身穿黑色、白色與藍綠色禮服出席，期間與查理斯三世交談。
查理斯三世笑言不太懂江南Style
查理斯三世在晚宴中讚揚南韓流行文化，期間提到BLACKPINK與防彈少年團（BTS），並幽默地說，自己可能不太懂「江南Style」。尹錫悅則沒有如拜訪美國總統拜登時開金口高歌，他笑言，自己是披頭四（Beatles）、皇后樂團（Queen）和Elton John的Fans。以上均是英國著名樂隊或歌手。當晚白金漢宮晚宴還包括有威爾斯親王（ Prince and Princess of Wales）夫婦，以及英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）。
BLACKPINK OMG pic.twitter.com/rzNoDaL9R0— ٰ (@blckpinkpic) November 21, 2023