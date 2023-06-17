BTS出道10周年慶典料湧進30萬粉絲　韓國警方嚴防人踩人悲劇重演

記者陳怡伶／綜合報道

韓國男子天團BTS（防彈少年團）6月迎接出道10周年，展開為期2周盛大的慶祝活動，17日晚間將在首爾汝矣島漢江公園舉行主要活動，警方估計將有30萬人湧入現場。由於2022年萬聖節才發生梨泰院人踩人慘案，韓國總理韓惪洙已下令各部門嚴陣以待。

綜合《韓聯社》、《韓國先驅報》報道，韓惪洙16日緊急命令內政安全部、文化體育觀光部、國土交通部、警察廳等相關部門充分做好安全措施。且預估會有大量人員在短時間內擠進公園附近橋樑、道路，為了避免發生人群推擠踩踏事故，應將安全管理視為首務，地方當局必須制定相關措施，包括針對外國遊客的安全警告和標誌，以及緊急情況下的醫療計劃。