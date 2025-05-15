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國際
2025-05-15 12:20:00

Burberry全球裁員20%涉1700人 計劃於2027年完成

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Burberry全球裁員20%涉1700人 計劃於2027年完成。（資料圖片）

Burberry全球裁員20%涉1700人 計劃於2027年完成。（資料圖片）

英國品牌Burberry昨日宣布一系列重大組織變革，計劃在全球範圍內裁減約1,700個職位，影響該公司約20%的員工總數，預計這裁員計劃將於2027年完成。

據CNBC5月14日報道，根據Burberry最新財報顯示，截至今年3月的第四財季銷售額下降6%，略優於分析師預期的7%降幅。全年總收入為24.61億英鎊（約990.68億新台幣），雖然高於預期的24.51億英鎊，但較上一財年仍下降12%。

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Burberry執行長Joshua Schulman表示：「儘管我們正面臨艱難的宏觀經濟背景，並且仍處於扭轉局面的早期階段，但我比以往任何時候都更加樂觀地認為，Burberry最好的日子即將到來，並且我們將隨著時間的推移實現可持續的盈利增長。」

改革措施料為Burberry節省1億鎊

Schulman先前曾在美國時尚品牌Michael Kors和Coach擔任執行長，並於去年7月起擔任Burberry執行長。此次推出的改革措施包括削減採購和房地產成本，預計將節省 6,000萬英鎊，加上他在去年11月推出的4,000萬英鎊成本削減措施，預計總成本節省將達到1億英鎊（約10.4億港元）。

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據報道，今次裁員將影響 Burberry 約20%的員工總數，其中大部分為辦公室職位、商店以及位於英國卡斯爾福德（Castleford）的工廠的員工。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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