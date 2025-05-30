CEO徵貓保姆週薪可高達1.2萬元　逢周五播古典音樂俾貓聽(有片)

英國倫敦私人飛機公司「Aviamarket」近期公開聘請1至2名「貓保姆」，專職照顧行政總裁帶到公司的英國短毛貓「Jerry」。開出條件每週僅需工作8至12小時，時薪介於65至100英鎊(約685至1,055港元)，意味每星期最多可賺1,200英鎊(約12,680港元)，已經吸引逾250人申請。

綜合報道，Aviamarket的總部設在英國倫敦，由現年38歲的行政總裁Viktor Martynov創立，他出名闊綽，曾經豪花2,000英鎊(約2.1萬港元)，與女友坐2小時直升機，只為食巨無霸和薯條，一度成為話題。Viktor表示，因工作繁忙經常帶同愛貓Jerry出入辦公室，詎料Jerry的存在讓同事間關係更緊密，有員工每天上班第一件事就是和Jerry互動，為辦公室帶來療癒感，成為公司氛圍亮點。Viktor還透露，曾經在進行商務會談時，Jerry直接跳上客戶的腿上，而對方恰好是愛貓人士，最終雙方簽下商務噴射機的交易合約。