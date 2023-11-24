ChatGPT之父被炒原因 員工投函董事會︰AI突破威脅人類

人工智能(AI)聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI的權鬥峰迴路轉，被董事會解僱行政總裁一職的「ChatGPT之父」阿爾特曼(Sam Altman)，將返回OpenAI復職，公司並將組成新董事會。但事件再引發另一話題，路透社稱阿爾特曼被解僱前，OpenAI董事會收到研究員涉及AI「重大突破」警告信，指AI可能威脅人類。據報這是阿爾特曼一度被炒的原因之一。

兩名知情人士稱阿爾特曼被解僱前，OpenAI數名研究人員向董事會發信，警告公司的AI研究突破可能威脅人類。據稱當中涉及名為「Q*」的新模型，其重要之處是可解答數學問題，儘管目前的能力只有小學程度，但研究人員對其未來「非常樂觀」，認為它是OpenAI研究「通用人工智能」(AGI、artifical general intelligence)上的突破。