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國際
2023-11-24 04:30:32
日報

ChatGPT之父被炒原因 員工投函董事會︰AI突破威脅人類

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阿爾特曼

阿爾特曼上周四在APEC峰會發言，翌日被炒。(路透社)

人工智能(AI)聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI的權鬥峰迴路轉，被董事會解僱行政總裁一職的「ChatGPT之父」阿爾特曼(Sam Altman)，將返回OpenAI復職，公司並將組成新董事會。但事件再引發另一話題，路透社稱阿爾特曼被解僱前，OpenAI董事會收到研究員涉及AI「重大突破」警告信，指AI可能威脅人類。據報這是阿爾特曼一度被炒的原因之一。

兩名知情人士稱阿爾特曼被解僱前，OpenAI數名研究人員向董事會發信，警告公司的AI研究突破可能威脅人類。據稱當中涉及名為「Q*」的新模型，其重要之處是可解答數學問題，儘管目前的能力只有小學程度，但研究人員對其未來「非常樂觀」，認為它是OpenAI研究「通用人工智能」(AGI、artifical general intelligence)上的突破。

「Q*」懂計數 被視為AGI突破

報道指，目前的「人工生成智能」(generative AI)如聊天機械人ChatGPT等，透過統計數據來預測合理用詞，善於寫作及翻譯，當被重複詢問同一條問題時，往往會給出迥異答案。但數學則不同，答案只得一個，若AI有能力處理複雜數學，其「智力」才有望追上甚至超越人類。跟計算機不同，AGI並非只懂計數或執行特定預設操作，而是有能力學習、推理及把所學的廣泛應用。據稱該幾名研究人員在信中警告上述突破有潛在危險，但未有具體說明有何安全憂慮。

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阿爾特曼上周在三藩市APEC峰會上，透露AI的突破已近在眼前、探索範圍將進一步推進，一天後董事會便宣布解僱他。消息人士稱，該封信是董事會解僱阿爾特曼的眾多原因之一。阿爾特曼被炒後惹來反彈，公司接近全體員工聯署要求董事會辭職，並讓阿爾特曼復職，否則會集體辭職跟隨阿爾特曼過檔微軟，最終OpenAI改變主意。

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