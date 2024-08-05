ChatGPT唸急口令稱要抖啖氣　反挑戰人類：不如你試試(有片)

由人工智能公司OpenAI開發的AI聊天機械人ChatGPT，透過「深度學習」生成人類可以理解的自然語言，成為不少人的「聊天」對象。最近網上就流傳一段影片，GPT-4o被人類要求唸急口令，之後被要求再講一次，GPT-4oGPT拒絕要求並稱自己需要像任何人一樣呼吸，還反挑戰人類：「不如你來試試」，令一眾網民笑翻。
網上近日流傳一段約1分39秒的影片，片中手持智能電話的人要求GPT-4o唸一段急口令，GPT按照人類的要求，暢順及快速的唸出多段英語急口令，並正如OpenAI所說，聽起來更像人類的聲音。之後，人類要求GPT在唸一遍，但是要求更快，中間不能停頓。不過，這次卻遭GPT拒絕了，GPT稱自己需要像任何人一樣呼吸，還反挑戰人類：「不如，你來試試！」
網民：我會向它說一聲「請」或「謝謝」
影片在討論區及影片分享平台傳播，不少網民對GPT的回應感到好笑及有趣，有網民焦點落在片中人類的態度如「混蛋」、「粗魯」、「濫用AI」，有人認為AI有感情，應該說一聲「『請』或『謝謝』」，亦有網民指出：「它(GPT)確實不能(唸再快的急口令)。它被編程為聽起來像人類說話，而人類需要呼吸」，更有人提出疑問：「現在人工智能可以無視人類了，這會出甚麽問題呢？」