ChatGPT存資安風險道德疑慮 拜登政府徵詢民意研監管

AI聊天機械人ChatGPT近日爆紅，引發外界對人工智能工具資訊安全和道德的疑慮，美國政府周二(11日)正式就制訂監管政策展開初步行動，將於未來60日諮詢公眾意見，作為制訂政策的參考依據。
微軟支援的OpenAI去年底推出ChatGPT，這款人工智能工具被廣泛應用，每月活躍用戶突破1億，增長速度已打破消費者應用的歷史紀錄。
輿論要求政府禁AI工具
然而，AI應用技術爆炸性發展也引發外界對資訊安全和道德的疑慮，政界、產業界、學術界都有人發聲反對，要求政府監管AI工具、甚至禁止。
拜登政府就制訂監管政策，透過商務部國家電信及資訊署(National Telecommunications and Information Administration，NTIA)向公眾徵詢意見。NTIA發新聞稿指，「徵詢意見」方案旨在凝聚共識，提供拜登政府更全面詳盡的AI風險和機會相關資訊。
官員：支持創新，也須保障民眾權利
商務部官員戴維森(Alan Davidson)表示，負責任的AI系統可能帶來極大的好處，但必須正視它的潛在後果和危害。拜登政府支持創新，同時也必須確保安全防護，保障民眾的權利和安全。這項公眾諮詢將在商務部發布訊息後的60天，即6月10日結束。
總統拜登上周與科學界會面討論AI風險，被問及AI是否具危險性時，他表示「有待觀察，有可能存在危險」。
馬斯克籲暫停AI研發
自ChatGPT爆紅後，其所產生的安全問題，一直存在爭議，OpenAI共同創辦人馬斯克3月發出「暫停AI研發」公開信，與過千名科技領袖和研究人員共同呼籲，希望暫停開發比最新面世的語言模型GPT-4更強大的AI系統。
OpenAI也意識到風險問題，公司本月5日在所屬網站針對AI安全方案發文，指出強大的AI系統應該接受更嚴格的安全評估，公司將積極與政府合作，制訂監管的最佳方式。