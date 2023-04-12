ChatGPT存資安風險道德疑慮 拜登政府徵詢民意研監管

ChatGPT近日爆紅，引發外界對人工智能工具資訊安全和道德的疑慮。(資料圖片)

AI聊天機械人ChatGPT近日爆紅，引發外界對人工智能工具資訊安全和道德的疑慮，美國政府周二(11日)正式就制訂監管政策展開初步行動，將於未來60日諮詢公眾意見，作為制訂政策的參考依據。

微軟支援的OpenAI去年底推出ChatGPT，這款人工智能工具被廣泛應用，每月活躍用戶突破1億，增長速度已打破消費者應用的歷史紀錄。

輿論要求政府禁 AI 工具

然而，AI應用技術爆炸性發展也引發外界對資訊安全和道德的疑慮，政界、產業界、學術界都有人發聲反對，要求政府監管AI工具、甚至禁止。

拜登政府就制訂監管政策，透過商務部國家電信及資訊署(National Telecommunications and Information Administration，NTIA)向公眾徵詢意見。NTIA發新聞稿指，「徵詢意見」方案旨在凝聚共識，提供拜登政府更全面詳盡的AI風險和機會相關資訊。