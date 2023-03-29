ChatGPT顛覆勞工市場？高盛：人工智能可取代3億個職位

聊天機械人ChatGPT最近爆紅，令人工智能(AI)熱潮再炒起。投資銀行高盛(Goldman Sachs)經濟學家認為，全球多達3億個全職工作有可能被AI取代，先進經濟體就業市場所受影響較新興經濟體大。根據分析，香港、以色列、日本、瑞典和美國是頭五個最受影響的地區，中國、尼日利亞、越南、肯尼亞和印度最不受影響。部分原因是白領文職工作相較體力勞動的，較容易由AI取代。工種方面，行政工作及律師預料將最受影響，需體力及戶外工作則影響「很微」，例如建造業及維修。

高盛周日發表有關報告，指全球18%工作可電腦化，並估計美國和歐洲目前約三分二工作，謀程度上都用到AI，多達四分一工作更可完全由AI做。報告指，46%行政工作及44%法律專業工作可機械化；建築設計及工程業(37%)、生命、物理及社會科學(36%)、商業及金融業(35%)，亦躋身AI可取代的前五位。建造業和維修工種分別僅6%和4%。不過，報告強調，AI盛行也可創造其他新職位和提高生產力，最終令全球商品及服務年產值增加7%。