CIA秘技｜閉眼唸一組數字令痛楚消失　網紅實測：效果太驚人

美國中央情報局(CIA)一份1977年密件已經解密，其中有記載關於「讓痛楚消失」的神奇密碼，指受訓探員只要閉眼、想著不舒服的身體部位，接著默念「55515」這串數字，就能降低痛楚。一名網紅亦曾進行實測，聲稱效果太驚人。

綜合報道，這個「減痛」方法是由門羅應用科學研究所(Monroe Institute of Applied Science)研發，屬於中情局門戶計畫(Gateway Program)的一部分，訓練改變意識狀態，通往不同知覺模式。根據相關手冊《The Gateway Intermediate Workbook》列出的步驟，只要閉上雙眼，想著不舒服的身體部位，接著默念「55515」這串數字，就能降低疼痛感。該技術被列在手冊概述「日常工具」的列表中，並稱這些技巧可以用於日常生活中。