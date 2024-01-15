CK廣告被判低俗遭下架　FKA Twigs反駁：我看到美麗而堅強的女性

英國著名歌手FKA Twigs去年為Calvin Klein(CK)拍攝的廣告照遭英國廣告管理局(ASA)裁定廣告是「不負責任的」，並以「刻板化的性物件」(Stereotypical Sexual Object)為理由而要強制下架。

CK的廣告一向受大眾關注，尤其內衣褲廣告更以大瞻、性感、突破界限、談討男女共融為題。今次遭投訴的CK宣傳照是2023年發佈，當中一張相片可見FKA Twigs身穿一件遮蓋著左邊身體的牛仔裇衫，右邊露出頸部、胸部、腰部、臀部及大腿， ASA就此進行調查，最終並裁定此宣傳相片需要永久下架。ASA指出，這照片是「不負責任且可能引起嚴重冒犯性，因為相片物化了女性，相片構圖使觀眾的焦點集中在模特身上而不是在宣傳服裝上，以至將她描繪成了一個刻板化的性物件」。同一廣告活動中，由Kendall Jenner為CK拍攝的性感宣傳照片亦遭到投訴，但ASA卻認為KendallJenner那張「沒有使她被描繪成性物件的方式呈現」為理由，是符合可接受的內衣廣告內容。