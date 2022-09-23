CNN女主持不接受戴頭巾要求　伊朗總統拒受訪

美國有線電視網絡（CNN）在周三（21日）原定在紐約，訪問伊朗總統伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）。然而CNN的首席國際主持Christiane Amanpour因為拒絕萊希要求她先戴上頭巾，最終訪問被迫告吹。

在原定訪問的40分鐘前，萊希因為遲到，並透過助手，要求負責訪問的Christiane Amanpour戴上頭巾，不過迫到Christiane Amanpour婉拒。Christiane Amanpour在伊朗德克蘭出生，因此懂得波斯語，在伊朗的時候Christiane Amanpour會戴上頭巾，因為她指這是遵守當地的法規及法律，她指：「否則無法履行傳媒工作。」但她指，自己不會在不需要頭紗的國家訪問伊朗官員時戴上。

Christiane Amanpour在CNN的節目上指：「這是紐約，是伊朗以外的地方，自1995年起我訪問過的每一位之中，我從未被任何一個伊朗總統要求過，不論在不在伊朗，沒有人要求過我要戴頭巾。我代表自己、CNN及一個女性新聞工作者，已非常有禮地拒絕，因為這並並不必要。」

伊朗的律法要求女性在公眾場合要戴上頭巾及鬆身衣服。這是伊朗1979年革命後一直強迫的法律，當中包括伊朗的遊客、政要及新聞工作者。