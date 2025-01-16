CNN民調：逾6成受訪者認為拜登總統任內失敗

CNN委託SSRS進行的最新民意調查結果顯示，美國總統拜登將帶着他任期內最低支持率卸任。美國民眾普遍認為拜登的4年任期更接近失敗，且拜登政府幾乎沒有扭轉民眾對國家整體狀況或經濟的負面評價。
個人好感度接近最低紀錄
據CNN15日報道，該民調結果顯示：整體而言，36%的美國成年人表示他們認可拜登的表現，這與他在任期內的最低支持率相符；而對於移民（31%）、外交事務（32%）或經濟（33%）的表現，支持率更低。即使是拜登更為擅長的議題上也未獲得高支持率，在保護美國民主（46%）、處理環境政策（44%）或應對醫療政策（43%），支持率均不足5成。
在偏重個人感受而非工作表現的好感度上，拜登獲得33%的正面評價與58%的負面評價，比起他自2009年擔任奧巴馬副總統以來的最低紀錄（32%的正面評價）僅高出一個百分點，而過去兩年他的好感度一直徘徊在30%左右的低位。
71%認為美國現狀不佳
據報道，大多數美國人（61%）認為拜登的總統任期總體上是失敗的，僅有少數美國人（38%）認為拜登任期是成功——這一數字遠低於克林頓（68%認為成功）和奧巴馬（65%認為成功），但勝過小布殊2009年卸任時的成績（68%認為失敗）。
據報道，拜登任內未能扭轉大多數美國民眾對國家現狀的負面看法。在拜登2021年1月入主白宮時，僅有22%認為美國的狀況良好，在拜登的整個任期中，這一數字從未超過39%，目前僅為29%，有71%認為美國現狀不佳。
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