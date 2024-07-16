Costco推出末日儲糧？　緊急食物桶可擺25年(有片)

美國連鎖大型超市Costco近日被不少美國消費者發現，貨架上突然出現一款名為「緊急食物供應桶」(Emergency Food Bucket)的商品，引發網民議論。知名廚藝作家Jeffrey Eisner更拍片分析，笑指這款產品難道是為了提前應付世界末日做準備，「畢竟末日隨時都可能發生，誰知道呢？」

綜合報道，Jeffrey月初在其網上專頁分享影片，對一款緊急食物包進行介紹和分析，他檢視的為裝有132包各式食品的緊急食物供應桶，現購定價62.99美元(大約491港元)，食品有效期限長達25年，不擔心會放置過期。他分析這些食品包的口味，分別有飯、芝士通心粉、薯仔雞肉風味派、雲呢嗱布甸等各式主食，以及蘋果肉桂穀物和湯品，還有飲料類，例如橙味的沖泡飲品和乳清奶粉，能補充多種營養，同時獲得飽感。