Costco推出末日儲糧？　緊急食物桶可擺25年(有片)

美國連鎖大型超市Costco近日被不少美國消費者發現，貨架上突然出現一款名為「緊急食物供應桶」(Emergency Food Bucket)的商品，引發網民議論。知名廚藝作家Jeffrey Eisner更拍片分析，笑指這款產品難道是為了提前應付世界末日做準備，「畢竟末日隨時都可能發生，誰知道呢？」
綜合報道，Jeffrey月初在其網上專頁分享影片，對一款緊急食物包進行介紹和分析，他檢視的為裝有132包各式食品的緊急食物供應桶，現購定價62.99美元(大約491港元)，食品有效期限長達25年，不擔心會放置過期。他分析這些食品包的口味，分別有飯、芝士通心粉、薯仔雞肉風味派、雲呢嗱布甸等各式主食，以及蘋果肉桂穀物和湯品，還有飲料類，例如橙味的沖泡飲品和乳清奶粉，能補充多種營養，同時獲得飽感。
網民：緊急食物供應桶沒有飲用水怎辦？
Jeffrey的介紹影片吸引大批網民觀看，點閱次數逼近200萬，許多網民對這款緊急食物供應桶感到非常有興趣，但也有不少人質疑，桶內沒有淡水或飲用水，一旦真的遇上末日，沒有乾淨水源時、又該如何處理這些食物。其實，專門生產這種緊急物資的Readywise公司，其產品已推出多年，名下產品不只這一種，還有15年有效期限的版本，或是包含150種食物的緊急應變桶，網購售價由79.99美元起。