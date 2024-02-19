DAISO創辦人矢野博丈綽號「100日圓男」 拋金句：成功的唯一方法就是失敗

日本DAISO大創產業的創辦人矢野博丈開創100日圓均一價零售模式，因而有「100日圓的男人」之稱。 矢野博丈1943年出生於中國北京，二次世界大戰後，他與家人搬回日本廣島，畢業於中央大學後，從事過鰤魚養殖、逐家逐戶推銷百科全書、紙類回收等工作，於1972年創辦矢野商店，推著手推車販售商品，開創100日圓均一價的販售模式。 矢野博丈在1977年成立大創産業株式會社，並擔任社長。從1991年在高松市開設第一家店開始，大創逐漸發展為連鎖企業，更成為產業龍頭。2018年，矢野博丈的次男矢野靖二接棒擔任社長，他於19年退休。

獨特的管理哲學 矢野博丈有一套獨特的管理哲學，去年曾在《產經新聞》連載專欄。他寫道，大創在創立之初，因為100日圓的定價被視為「便宜貨」，社會評價不高，也沒有大學畢業的新人才想要進入大創工作。他當時沒有想著要「擴大公司」或「賺大錢」，只是單純「不想讓公司破產」，但也暗自懷抱「想要進軍海外」的心願。 大創2001年在台灣桃園市開設海外第一家分店。起因是台灣經濟評論家邱永漢曾對他說，「在台灣，100日圓商店絕對會獲得人氣，你一定要嘗試」，讓矢野博丈動念。儘管當時大創在日本國內還處於穩固期，他不太願意馬上進軍海外，但因邱永漢極力勸說，他決定成立一家合資公司在台灣發展，由邱永漢擔任台灣子公司「大創百貨」董事長。

台灣子公司經營觸礁 矢野博丈曾說，海外第一家店開業後雖然一度大受歡迎，但幾年後開始走下坡。他曾到現場幫忙店面和倉庫搬運工作，但當他對辦公室的管理人員說，「讓我們一起來工作吧」，對方卻坐在電腦前說，「不，我們是坐辦公桌的人」。他們為了提高利潤，在電腦前拼命搜尋低成本的產品購入。 但矢野博丈認為不應該如此。他認為，真正該做的是尋找優質商品，以此贏得顧客的心，即使這麼做會減少利潤，然後應該一起把產品上架，並觀察顧客反應。如果進貨廉價但劣質的商品，顧客終究會認為「便宜無好貨」，最終不再光顧。如果店裡只有熱愛計算成本、不願在現場工作的人，那麼100日圓商店就不會成功。