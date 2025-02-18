DeepSeek勁敵？馬斯克發布Grok3 號稱「地表最強AI」

內地AI模型近期備受國際關注之際，美國科技大亨、總統特朗普的心腹馬斯克，周二公布其AI公司的新旗艦AI模型「Grok 3」，他聲稱其為「地表最強」(smartest on Earth)AI。
Grok3周二在網上及蘋果作業系統iOS推出，號稱較之前的版本「運算量增加10倍」。開發Grok3的AI公司xAI在田納西州曼非斯(Memphis)打造立一個大型數據中心，擁有超過20萬個 GPU，用於訓練Grok3。去年12月，馬斯克說Grok3的訓練數據集還包括法庭案例，聲稱這個AI模型將「提供極具說服力的法律裁決」。
聲稱在幾個測試力壓GPT-4o和DeepSeek
馬斯克周二在直播發布會上表示，「Grok3能力較Grok2高一大級……(它是一個)最極致地尋找真相的AI，即使這個真相有時與政治正確相違背」。xAI聲稱，Grok3在幾個基準測試中擊敗了OpenAI的GPT-4o以及DeepSeek等，包括AIME測試，該測試評估AI模型在數學問題上的表現，以及GPQA測試，評估AI在物理、生物和化學問題的解難能力。
Grok3暫時僅供社交平台X的高級會員使用。xAI表示，稍後推出將為Grok手機app和Grok.com網站用戶推出一個名為「SuperGrok」的新訂閱計劃。
DeepSearch功能掃瞄X平台及互聯網
Grok3有不同模式供用戶使用，包括較簡單的聊天機器人模式「Think」，而以涉及更多運算能力、處理複雜提問的「Big Brain」。xAI表示，Grok3還具有額外的「DeepSearch」功能，可掃描互聯網和社交平台X的數據，來解答問題。馬斯克稱，將在不久將來推出「語音模式」(voice mode)，而上一代的Grok2將開放原始碼。