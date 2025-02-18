DeepSeek勁敵？馬斯克發布Grok3 號稱「地表最強AI」

內地AI模型近期備受國際關注之際，美國科技大亨、總統特朗普的心腹馬斯克，周二公布其AI公司的新旗艦AI模型「Grok 3」，他聲稱其為「地表最強」(smartest on Earth)AI。

Grok3周二在網上及蘋果作業系統iOS推出，號稱較之前的版本「運算量增加10倍」。開發Grok3的AI公司xAI在田納西州曼非斯(Memphis)打造立一個大型數據中心，擁有超過20萬個 GPU，用於訓練Grok3。去年12月，馬斯克說Grok3的訓練數據集還包括法庭案例，聲稱這個AI模型將「提供極具說服力的法律裁決」。