DeepSeek｜個資安全疑慮難解 南韓禁下載DeepSeek 北京回應：勿將經貿科技問題政治化(更新)

【16:32更新】在北京，外交部發言人郭嘉昆回應指，中國政府一貫要求中國企業，在嚴格遵守當地法律法規的基礎上開展海外運營，中方也希望有關國家避免採取將經貿科技問題安全化、政治化的做法。

南韓個人資料保護委員會周一(17日)表示，上周六(15日)當地時間下午6時起，已暫停中國DeepSeek生成式人工智能(AI)服務，並要求DeepSeek公司按照南韓法規改善個人資料保護措施後，才能重啟服務。

DeepSeek AI聊天機械人近期受到關注，其過度搜集個資問題，也在南韓引起爭議，多個公共機構已發文禁用。個資保護委員會進一步限制從App store下載DeepSeek，並呼籲已下載App的使用者避免輸入個人資訊，須謹慎地使用DeepSeek服務。