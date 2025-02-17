DeepSeek｜個資安全疑慮難解 南韓禁下載DeepSeek 北京回應：勿將經貿科技問題政治化(更新)

【16:32更新】在北京，外交部發言人郭嘉昆回應指，中國政府一貫要求中國企業，在嚴格遵守當地法律法規的基礎上開展海外運營，中方也希望有關國家避免採取將經貿科技問題安全化、政治化的做法。
南韓個人資料保護委員會周一(17日)表示，上周六(15日)當地時間下午6時起，已暫停中國DeepSeek生成式人工智能(AI)服務，並要求DeepSeek公司按照南韓法規改善個人資料保護措施後，才能重啟服務。
DeepSeek AI聊天機械人近期受到關注，其過度搜集個資問題，也在南韓引起爭議，多個公共機構已發文禁用。個資保護委員會進一步限制從App store下載DeepSeek，並呼籲已下載App的使用者避免輸入個人資訊，須謹慎地使用DeepSeek服務。
認定DeepSeek個資處理方針有不足
南韓個資保護委員會上月底已向DeepSeek發文要求說明開發及提供服務過程中關於資訊搜集、處理等問題，包括搜集項目、目的、利用及儲存方式、是否與其他方分享等，結果認定DeepSeek在個資處理方針上有部分不足，要求該公司改善。
DeepSeek承認疏忽
個資保護委員會表示，DeepSeek已承認提供服務時，在遵從當地法規上有疏忽之處，表示會積極配合個資保護委員會，作出改善。
南韓國家情報院早前已指控DeepSeek過度搜集用戶個人資料，並證實DeepSeek的聊天記錄可轉移至他處，擁有辨識個人身份、並將資料發送至中國企業伺服器的能力。