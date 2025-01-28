DeepSeek｜再發布新AI模型Janus-Pro　特朗普︰DeepSeek對美國業界敲響警鐘(更新)

中國人工智能初創公司以低成本研發人工智能模型DeepSeek，市場憂慮會否挑戰到美國主導AI發展的地位。美國晶片製造商龍頭輝達股價下挫16%，市值蒸發5,890億美元。DeepSeek在凌晨再發布新的開源多模態人工智能模型Janus-Pro，是去年發布Janus的升級版。白宮人工智能及加密貨幣部門主管薩克斯(David Sacks)表示，DeepSeek顯示AI的競爭將會非常激烈，他對美國充滿信心，但亦不能自滿。
美國總統特朗普在佛羅里達州眾議院共和黨會議上表示，DeepSeek的出現導致科技股暴跌，對美國AI行業是敲響警鐘。他稱美國公司需要全神貫注競爭才能取勝，但DeepSeek帶來的衝擊亦可能對矽谷產生正面影響，因為它迫使矽谷以更低成本進行創新，中國企業以更低的成本和更快的方式，研發出人工智能模型是好事，顯示毋須投放大量資金，都可以取得相同的效果，會積極看待事件。
他又指，有中國領袖曾向他表示，美國有全世界最傑出的科學家，如果中國企業界能研發出更便宜的人工智能技術，美國公司亦會跟進。
報道指，DeepSeek的Janus-Pro-7B在GenEval和 DPG-Bench基準測試中，擊敗OpenAI的DALL-E 3和Stable Diffusion圖像模型。DeepSeek報告指，新版本在訓練流程、數據質素和模型大小都有改進，同時添加7,200萬張高品質合成影像，令影像穩定性、細節等都有更好的表現。DeepSeek在全球引起熱議，昨日一度死機。公司晚上表示，由於受到大規模網路攻擊，正限制新用戶註冊，並指部分問題已獲得解決。
白宮：證明特朗普推翻限制美國AI公司行政命令做法正確
薩克斯表示，DeepSeek顯示AI的競爭將會非常激烈，亦證明總統特朗普推翻上屆拜登政府，有關限制美國人工智能公司的行政命令，做法正確。薩克斯指，他對美國充滿信心，但亦不能自滿。
特朗普於20日上任當日，撤銷拜登一項旨在降低AI對消費者、工人和國家安全構成風險的行政命令。他又要求白宮相關官員於180日內制定AI行動計劃，以維持和加強美國在全球AI領域的主導地位，提升競爭力和國家安全。