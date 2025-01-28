DeepSeek｜再發布新AI模型Janus-Pro　特朗普︰DeepSeek對美國業界敲響警鐘(更新)

中國人工智能初創公司以低成本研發人工智能模型DeepSeek，市場憂慮會否挑戰到美國主導AI發展的地位。美國晶片製造商龍頭輝達股價下挫16%，市值蒸發5,890億美元。DeepSeek在凌晨再發布新的開源多模態人工智能模型Janus-Pro，是去年發布Janus的升級版。白宮人工智能及加密貨幣部門主管薩克斯(David Sacks)表示，DeepSeek顯示AI的競爭將會非常激烈，他對美國充滿信心，但亦不能自滿。

美國總統特朗普在佛羅里達州眾議院共和黨會議上表示，DeepSeek的出現導致科技股暴跌，對美國AI行業是敲響警鐘。他稱美國公司需要全神貫注競爭才能取勝，但DeepSeek帶來的衝擊亦可能對矽谷產生正面影響，因為它迫使矽谷以更低成本進行創新，中國企業以更低的成本和更快的方式，研發出人工智能模型是好事，顯示毋須投放大量資金，都可以取得相同的效果，會積極看待事件。