DeepSeek｜白宮：將評估國安風險　海軍禁私人及工作使用

內地人工智能AI初創公司DeepSeek(深度求索)稱以低成本開發了DeepSeek-R1模型，震驚全球。美國海軍向全體人員發出提示，要求不得在任何情況下使用DeepSeek，包括與工作相關以及私人用途。美國白宮發言人萊維特(Karoline Leavitt)表示，國家安全委員會正就中國企業研發的AI模型DeepSeek進行評估。
美國海軍向全體人員發出提示，要求不得在任何情況下使用DeepSeek，包括與工作相關以及私人用途。全國廣播公司(NBC)取得海軍發出的備忘，指DeepSeek的來源和使用，引起潛在的安全和道德問題，要求不得下載、安裝和使用DeepSeek。海軍發言人證實消息，表示是依據AI政策作出指示。
白宮：美國領先優勢或只有3至6個月
白宮人工智能及加密貨幣部門主管薩克斯(David Sacks)接受霍士新聞訪問時表示，AI中有一項名為「模型蒸餾」的技術，即是透過大的AI模型，訓練其他類似的小模型，認為有實質證據顯示，DeepSeek是利用OpenAI的成果研發出來，相信AI的龍頭企業未來幾個月會加強防範，防止出現更多抄襲的模型。他又指，美國仍主導AI領域，但中國正迅速追趕，美國領先的優勢可能只有3至6個月，強調特朗普政府會盡一切努力，維持美國主導性。