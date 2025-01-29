DeepSeek｜白宮：將評估國安風險　海軍禁私人及工作使用

內地人工智能AI初創公司DeepSeek(深度求索)稱以低成本開發了DeepSeek-R1模型，震驚全球。美國海軍向全體人員發出提示，要求不得在任何情況下使用DeepSeek，包括與工作相關以及私人用途。美國白宮發言人萊維特(Karoline Leavitt)表示，國家安全委員會正就中國企業研發的AI模型DeepSeek進行評估。

美國海軍向全體人員發出提示，要求不得在任何情況下使用DeepSeek，包括與工作相關以及私人用途。全國廣播公司(NBC)取得海軍發出的備忘，指DeepSeek的來源和使用，引起潛在的安全和道德問題，要求不得下載、安裝和使用DeepSeek。海軍發言人證實消息，表示是依據AI政策作出指示。