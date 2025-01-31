DeepSeek｜白宮FBI查如何規避禁令 懷疑經新加坡「白手套」購輝達晶片

彭博社報道，白宮及聯邦調查局正調查DeepSeek是否透過新加坡的第三方買家，充當「白手套」規避華府禁令，取得美國晶片龍頭輝達的先進晶片。

中國人工智能模型DeepSeek近日在多個國家的應用商店中名列下載榜首，引起全球哄動，多個國家開始跟進設限，美國正開始調查DeepSeek如何取得高端晶片。彭博社報道，美國白宮及聯邦調查局正調查DeepSeek是否透過新加坡的第三方買家，充當「白手套」規避華府禁令，取得美國晶片龍頭輝達的先進晶片。

另外，路透社引述消息人士指，在馬來西亞、新加坡和阿聯酋，都追蹤到向中國偷運人工智能晶片的活動。輝達回應稱，一直要求合作夥伴遵守所有適用法律，如果收到任何違反規定的訊息，將採取相應行動。

DeepSeek所發布的R1聊天機械人，其功能可與OpenAI等公司的尖端聊天機器人相媲美，但成本更低、效率更高，促使競爭對手猜測它是否基於西方技術所構建。

美眾議院禁止員工使用

另外，美國傳媒報道，繼海軍後，美國眾議院亦禁止員工使用DeepSeek。報道指眾議院的首席行政官向員工發通知，指目前正就DeepSeek進行評估，又指已經有人利用DeepSeek傳播惡意病毒軟件，要求不得在任何國會的裝置上安裝和使用DeepSeek。

眾議院美中戰略競爭特別委員會主席、共和黨的穆勒納爾，聯同一名民主黨眾議員去信白宮國家安全顧問沃爾茲，要求加強審查。他們表示，DeepSeek最近推出的先進AI模型，廣泛使用了輝達的H20晶片，但這款晶片目前不在美國的出口管制名單內，要求當局考慮國家安全利益，對輝達H20和類似的高端晶片，實行出口管制。