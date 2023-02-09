Disney+用戶量首跌 美國迪士尼宣布大型重組 裁7000人佔全球員工3%

美國影視行業競爭劇烈，繼華納兄弟及Netflix後，迪士尼亦宣布裁員及實行大型重組計劃，包括削減55億美元(約429億港元)成本以及裁員7,000人，佔全球22萬員工約3%。其中，自2019年開播以來持續虧損的串流平台Disney+，首度錄得按季用戶下跌，迪士尼行政總裁艾格(Bob Iger)表示，串流業務需要改變，要將其「置於持續增長及盈利路上」。

艾格周三在公布新一季業績的視像會議上表示，面對同業競爭及疫情後的經濟環境，集團必須削減成本，而串流仍是集團的首要重點業務，但需要改變，「(集團)串流業務會提升效益，將業務置於持續增長及盈利路上，並減少支出，改善利潤率及回報，讓集團能更好應對未來風險，面對競爭加劇及全球經濟挑戰，我們必須重新將創新作為集團核心。」

集團將重組為3個核心部門

集團亦將重組為3個核心部門，包括電視、電影和串流業務的娛樂部門、ESPN體育網絡部門以及包括郵輪、主題樂園和消費產品的部門。集團預計重組後將提升盈利能力，預計串流業務將在下年度獲取利潤，並將調整娛樂平台的定價，包括全面檢視促銷策略以及微調所有串流平台的廣告計劃。