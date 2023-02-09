Disney+用戶量首跌 美國迪士尼宣布大型重組 裁7000人佔全球員工3%

美國影視行業競爭劇烈，繼華納兄弟及Netflix後，迪士尼亦宣布裁員及實行大型重組計劃，包括削減55億美元(約429億港元)成本以及裁員7,000人，佔全球22萬員工約3%。其中，自2019年開播以來持續虧損的串流平台Disney+，首度錄得按季用戶下跌，迪士尼行政總裁艾格(Bob Iger)表示，串流業務需要改變，要將其「置於持續增長及盈利路上」。
艾格周三在公布新一季業績的視像會議上表示，面對同業競爭及疫情後的經濟環境，集團必須削減成本，而串流仍是集團的首要重點業務，但需要改變，「(集團)串流業務會提升效益，將業務置於持續增長及盈利路上，並減少支出，改善利潤率及回報，讓集團能更好應對未來風險，面對競爭加劇及全球經濟挑戰，我們必須重新將創新作為集團核心。」
集團將重組為3個核心部門
集團亦將重組為3個核心部門，包括電視、電影和串流業務的娛樂部門、ESPN體育網絡部門以及包括郵輪、主題樂園和消費產品的部門。集團預計重組後將提升盈利能力，預計串流業務將在下年度獲取利潤，並將調整娛樂平台的定價，包括全面檢視促銷策略以及微調所有串流平台的廣告計劃。
集團公布業績
削減成本方面，集團將在營業和一般行政支出及其他營運成本上減少25億美元(約195億港元)開支，另外30億美元(約234億港元)將透過裁員及在非體育項目上達至。
業績方面，截至去年12月31日，迪士尼2023財年首季度純利按年上升11%至12.79億美元(約99.7億港元)，經調整每股盈利99美仙，營業額增長8%，至約235.1億美元(約1,833.7億港元)。
Disney+訂戶首次錄得按季下跌
其中，自2019年11月啟播以來，串流平治Disney+訂戶首次錄得季度下跌，按季流失約240萬用戶，至1.61億。包括Disney+、ESPN+、Hulu的直接面對消費者部門(direct-to-consumer segment)，於2023年首季虧損11億美元(約85.8億港元)，虧損較上季15億美元(約117億港元)收窄。