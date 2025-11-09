DNA之父James Watson逝世　諾獎得主曾捲種族主義爭議

1953年共同發現去氧核醣核酸（DNA）雙螺旋結構的美國生物學家華生（James D. Watson）辭世，享耆壽97歲。他的突破性發現引發了醫學、犯罪偵查和倫理學等革命。但這位「DNA之父」也因晚年發表涉種族歧視的冒犯性言論，而遭到譴責和審查。

根據《美聯社》，華生的兒子鄧肯（Duncan Watson）7日表示，父親在安寧療養院與世長辭：「他從未停止為那些遭受疾病折磨的人們而奮鬥。」華生曾任職的研究機構冷泉港實驗室（Cold Spring Harbor Laboratory）亦證實其死訊。

「對非洲的前景感到悲觀」

這位1928年出生於芝加哥的生物學家與克里克（Francis Crick）在1953年發現DNA雙螺旋結構。1962年，2人也憑藉這項生物學的世紀發現與威金斯（Maurice Wilkins）共同獲得諾貝爾獎。