DOGE亂炒人 美國核武計劃350僱員被裁 翌日即復職 專家：核安疑慮恐對美國敵人有利

特朗普「重臣」馬斯克主導下，美國聯邦政府「大瘦身」，多個部門被開刀，然而取消開除數百名負責核武計劃的聯邦僱員，此一政策大轉彎令人困惑。專家指，如此大量解僱員工可能打亂核安機構日常運作、製造不穩定感，恐對美國競爭對手有利。

被裁僱員無法進入辦公室

3名匿名美國官員向美聯社爆料指，國家核子安全管理局(National Nuclear Security Administration)多達350名僱員本月13日晚突然被解僱，部分人無法登入電郵，然後才知道自己被炒，14日早上又進不了辦公室。

受影響最嚴重之一是德州潘特克斯核武工廠(Pantex Plant)，約3成僱員被裁。他們負責組裝核彈頭，是該核武企業最敏感的工作之一，需要最高級的安全許可。