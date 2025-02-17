DOGE亂炒人 美國核武計劃350僱員被裁 翌日即復職 專家：核安疑慮恐對美國敵人有利

特朗普「重臣」馬斯克主導下，美國聯邦政府「大瘦身」，多個部門被開刀，然而取消開除數百名負責核武計劃的聯邦僱員，此一政策大轉彎令人困惑。專家指，如此大量解僱員工可能打亂核安機構日常運作、製造不穩定感，恐對美國競爭對手有利。
被裁僱員無法進入辦公室
3名匿名美國官員向美聯社爆料指，國家核子安全管理局(National Nuclear Security Administration)多達350名僱員本月13日晚突然被解僱，部分人無法登入電郵，然後才知道自己被炒，14日早上又進不了辦公室。
受影響最嚴重之一是德州潘特克斯核武工廠(Pantex Plant)，約3成僱員被裁。他們負責組裝核彈頭，是該核武企業最敏感的工作之一，需要最高級的安全許可。
DOGE被指亂炒人
馬斯克執掌的政府效率部(DOGE)大肆整頓能源部，目標是裁掉約2,000人，被開除的數百名國家核子安全局人員只是其中一部分。美國武器管制協會(Arms Control Association)執行主任金博爾(Daryl Kimball)指出：「政府效率部人員根本不知道這些部門負責甚麼事務就介入……他們好像沒意識到這其實更像核武部門，而不是能源部。」
本月14日深夜，國家核子安全局代理局長羅賓斯(Teresa Robbins)發備忘錄，表示除了28人，撤銷其他所有被開除僱員的解僱決定。
能源部發表聲明指，少於50名國家核子安全局員工被解僱，他們是「試用期人員」，「主要負責行政和文書工作」。
核安全部門爆退休潮
美聯社指，有些被開除的能源部員工負責處理能源效率和氣候變化議題，這些事項都不是特朗普政府的優先要務。然而，其他許多被開除的人負責核議題，即使沒有直接參與核武計劃，例如他們負責管理大批放射性廢棄物場址，確保有害物質不會進一步污染鄰近社區等。
許多國家核計劃的聯邦僱員畢生都在國家核子安全局工作，但近年出現一波退休潮，導致人才流失。該部門正執行一項規模達7,500億美元的大型核武現代化計劃，包括新的陸基洲際彈道導彈、新的隱形轟炸機和新的潛射彈頭。因此實驗室過去數年大量招聘新血，2023年，年資5年以下的員工佔6成。
製造核安不穩定感
憂思科學家聯盟(Union of Concerned Scientists)核電安全部門主任利曼(Edwin Lyman)說，大量裁員可能打亂國家核子安全局的日常運作，並在國內外製造對美國核計劃的不穩定感。
他說：「我認為這向美國對手釋出的訊號非常明確：破壞整體國家安全機構並製造混亂……只會對這個國家(美國)的對手有利。」