Elon Musk收購Twitter 外界憂變「仇恨平台」名人揚言大逃亡

Tesla及SpaceX創辦人、全球首富馬斯克(Elon Musk)與社交媒體Twitter董事會達成協議，以440億美元(約3,432億港元)全面收購Twitter，私有化這間在於2013年上市的公司，將成為20年來最大筆私有化交易。馬斯克過去曾屢批評Twitter審查內容，外界關注Twitter被私有化後，會否變成斥煽動及仇恨言論平台。

馬斯克私有化Twitter被指「危害民主」 多位名人揚言停用

Twitter目前每日活躍用戶逾2.17億，遠少於Facebook及Instagram，卻是不少政治領袖、企業及名人的發言平台。不少人質疑馬斯克口中的「言論自由」，是讓保守派分子肆意發表仇恨言論。英國《每日郵報》指多位名人因此揚言停用Twitter，行動由英國女演員、美劇《良善之地》(The Good Place)主角之一的Jameela Jamil牽頭。

美國民主黨女參議員沃倫(Elizabeth Warren)形容收購協議「危害民主」(dangerous for democracy)，「億萬富豪如馬斯克自有一套別於其他人的行事準則，為自身利益攬權。我們須有富豪稅及強力條例迫使大型科企問責」。國際特赦組織亦關注收購，擔心Twitter會對仇恨言論放軟手腳；Twitter內部亦有不少員工不滿公司被馬斯克私有化。

Elon Musk收購Twitter 歐盟︰仍須遵從數碼服務法

白宮發言人普薩基稱不評論個別交易，指總統拜登一直關注Twitter及其他社交平台的影響力，包括散播錯誤信息方面。歐盟委員會強調所有社交平台都須遵從近日通過、歐盟旨在防止非法和有害內容的「數碼服務法」(DSA)，但稱要評論Twitter私有化協議仍言之尚早。