Elon Musk馬斯克突發「不自殺聲明」　暗示或在神秘情況下死去

全球首富兼特斯拉(Tesla)創辦人之一馬斯克(Elon Musk)突然於社交平台發布「不自殺聲明」，似乎暗示他有可能「在神秘的情況下」死去。在馬斯克於俄羅斯入侵烏克蘭期間為烏方提供「星鏈」(Starlink)衛星網路的敏感時期，引發網民熱議。

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，烏克蘭副總理費多羅夫(Mykhailo Fedorov)隨即在Twitter呼籲請馬斯克以「星鏈」(Starlink)協助烏克蘭。馬斯克亦迅速回應，星鏈硬件期後亦火速送到烏克蘭，協助當地網路保持暢通，並能接收美國與北約等盟友提供的最新情資。

俄羅斯太空局局長、前副總理羅戈辛(Dmitry Rogozin)8日發文指，根據被俘的烏克蘭武裝部隊第35海軍陸戰旅指揮官Dmitry Kormyankov上校的證詞，證明馬斯克的星鏈被交付給了納粹亞速營和烏克蘭人的武裝分子，羅戈辛點名譴責馬斯克「你會像成年人一樣被追究責任——不管你怎麼扮傻。」