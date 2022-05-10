Elon Musk馬斯克突發「不自殺聲明」　暗示或在神秘情況下死去

全球首富兼特斯拉(Tesla)創辦人之一馬斯克(Elon Musk)突然於社交平台發布「不自殺聲明」，似乎暗示他有可能「在神秘的情況下」死去。在馬斯克於俄羅斯入侵烏克蘭期間為烏方提供「星鏈」(Starlink)衛星網路的敏感時期，引發網民熱議。
.@Rogozin sent this to Russian media pic.twitter.com/eMI08NnSby— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022
自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，烏克蘭副總理費多羅夫(Mykhailo Fedorov)隨即在Twitter呼籲請馬斯克以「星鏈」(Starlink)協助烏克蘭。馬斯克亦迅速回應，星鏈硬件期後亦火速送到烏克蘭，協助當地網路保持暢通，並能接收美國與北約等盟友提供的最新情資。
俄羅斯太空局局長、前副總理羅戈辛(Dmitry Rogozin)8日發文指，根據被俘的烏克蘭武裝部隊第35海軍陸戰旅指揮官Dmitry Kormyankov上校的證詞，證明馬斯克的星鏈被交付給了納粹亞速營和烏克蘭人的武裝分子，羅戈辛點名譴責馬斯克「你會像成年人一樣被追究責任——不管你怎麼扮傻。」
That’s not funny😠😠 https://t.co/KgLAzY3F8s— Maye Musk (@mayemusk) May 9, 2022
阿媽Maye Musk嬲了：這不好笑
馬斯克翻譯及轉載羅戈辛有關帖文，並在當晚發帖稱「如果我在神祕的情況下死去，很高興認識你。」當其母親Maye Musk回應指「這不好笑。」馬斯克回答「對不起！我會盡力活下去。」
即使有人將已故富商愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)被指自殺事件相提並論，但有網民指出，馬斯克沒有被捕或入獄，因此按前文後理估計，馬斯克似乎是指來自俄羅斯政府的危險。