ET出沒？｜巴西情侶發現60厘米長巨型手臂骨　專家說是牠的(有片)

巴西一對情侶早前在個海灘發現了疑似外星人或美人魚的手掌連手臂骸骨，並上傳相片到社交平台，顯示一條巨大的枯骨，雖然沒有皮和肉，但仍可清楚辨出上臂骨、前臂骨和帶有5指的手掌骨，相關圖片在網上引發網民討論，然而生物學家表示，這是海中哺乳類的遺骸，手指的形狀可以顯示與人類擁有共同祖先。

根據《每日郵報》(Daily Mail)指出，日前巴西一名女子Leticia Gomes Santiago和男友Devanir Souza在聖保羅州某一沙灘散步，在路邊發現一隻骨瘦如柴的巨大手臂，上面的指頭與關節都還清晰可辨。這對情侶將巨手拍下，還以拖鞋對比大小，目測全長約有50至60厘米。古怪的手讓Leticia Gomes Santiago不禁質疑，是不是外星人的手，而當地人則認為，可能是屬於美人魚。