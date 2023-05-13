Facebook上層壓式詐騙2533人吸金逾3億　泰國雌雄騙徒遭「判刑12640年」

泰國一對詐騙情侶檔在Facebook以「老鼠會」方式向投資人行騙，各遭法院判決監禁1萬2640年。由於2人當庭認罪，法官予以減刑，刑期各縮短為5056年。（示意圖／Pixabay）

記者陳怡伶／綜合報道

泰國一對詐騙情侶檔在2019年於Facebook以「層壓式推銷」方式行騙，不法所得約13.7億泰銖（約3.18億港元），受害者多達2533人。10日，法院判決結果出爐，各判監禁1萬2640年。由於2人當庭認罪，法官予以減刑，2人刑期各縮短為5056年。

綜合外媒報道，此案由曼谷刑事法院審理，被告一共9人，主謀為一對情侶，20歲的梅提（Methi Chinpha）與28歲婉塔妮（Wantanee Tippaveth），在2019年3月至10月期間，被告在Facebook上張貼廣告，邀請投資者參與一項報酬率號稱高達93%的「儲蓄計劃」。儲蓄金額最低門檻1000泰銖（約232港元），以存款1000泰銖為例，9個月後可獲利930泰銖（約216港元），連本帶利為1930泰銖（約448港元）。

報酬率號稱高達93%

為了騙取受害者上當，婉塔妮謊稱自己憑藉投資開了一家珠寶店，常常在網絡上炫耀自己的金銀手飾。然而實際上，所謂的「珠寶店」不過是在辦公室內一旁臨時搭出來的櫃檯，其奢華生活都全靠花費受害者的血汗錢。