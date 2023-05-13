Facebook上層壓式詐騙2533人吸金逾3億　泰國雌雄騙徒遭「判刑12640年」

記者陳怡伶／綜合報道
泰國一對詐騙情侶檔在2019年於Facebook以「層壓式推銷」方式行騙，不法所得約13.7億泰銖（約3.18億港元），受害者多達2533人。10日，法院判決結果出爐，各判監禁1萬2640年。由於2人當庭認罪，法官予以減刑，2人刑期各縮短為5056年。
綜合外媒報道，此案由曼谷刑事法院審理，被告一共9人，主謀為一對情侶，20歲的梅提（Methi Chinpha）與28歲婉塔妮（Wantanee Tippaveth），在2019年3月至10月期間，被告在Facebook上張貼廣告，邀請投資者參與一項報酬率號稱高達93%的「儲蓄計劃」。儲蓄金額最低門檻1000泰銖（約232港元），以存款1000泰銖為例，9個月後可獲利930泰銖（約216港元），連本帶利為1930泰銖（約448港元）。
報酬率號稱高達93%
為了騙取受害者上當，婉塔妮謊稱自己憑藉投資開了一家珠寶店，常常在網絡上炫耀自己的金銀手飾。然而實際上，所謂的「珠寶店」不過是在辦公室內一旁臨時搭出來的櫃檯，其奢華生活都全靠花費受害者的血汗錢。
在短短半年間，至少有2533人受害，投資總額超過13.7億泰銖（約3.18億港元），受害者遍及首都曼谷全區，其他府也有人上當。許多受害者甚至是付出畢生積蓄，得知血本無歸後甚至氣到尋死。除了向網民行騙，被告還另向10家不符合金融法規的放貸業者借款，每家借貸至少500萬泰銖（約116萬港元）。
服刑期限上限為20年
檢方對9名被告控以多項詐騙罪名，法官裁定2名主謀共犯下2528案詐騙行為罪成，每宗判刑5年，共計判刑1萬2640年。因2人認罪，刑期減輕為5056年，且需向受害者支付賠償金，而同案其他共犯則因證據不足獲判無罪。
由於泰國法律規定服刑期限上限為20年，婉塔妮與梅提不必坐穿牢底，估計只要服刑20年即可出獄，實際服刑時間約等於原本刑期的632分之1。。
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