Facebook刪除逾7700個假帳號 指涉及宣傳中國的垃圾訊息偽裝行動

Facebook大舉刪除逾7,700個假帳號，指這些帳號涉及一項試圖宣傳中國及批評西方的垃圾訊息散播行動。

Facebook母公司Meta周二(29日)發表網絡威脅報告，指這項涉及中國的「垃圾訊息偽裝行動」(Spamouflage)，活躍於50多個社交平台和論壇，包括Facebook、Instagram、TikTok、Google、YouTube，以及前身為Twitter的X。Meta全球威脅情報事務主管尼莫(Ben Nimmo)表示：「這是我們所知至今全球最廣泛、(訊息)產量最多的暗中影響力作戰(認知作戰)行動，但並未成功。」尼莫指，這項行動「與中國執法機構相關的個人有聯繫」。

Meta：假帳號經營者在中國

報告指出，假帳號群的經營者位處中國不同地區，從帳號活躍時間可推斷，是一群群人在辦公室每日依上班時間操作。而該垃圾訊息網絡通常發表一些稱讚中國和新疆的帖文，亦發文批評美國與西方的外交政策，並抨擊反對中國政府的記者和研究人員。

報告指，相信行動從中國發動，目標地點包括美國、英國、澳洲、日本和台灣等，以及各地的華語網民。然而，該網絡獲得的互動似乎很少，網民留言多是指出其內容失實。