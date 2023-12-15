Facebook母企｜美國Ｍeta前高層涉虧空公款支付私人開銷　聯同親友詐取逾3100萬元

Ｍeta一名女性前高管坦承在任職期間，從公司盜取了超過400萬美元（約3,122萬港元），現在遭到起訴。

芭芭拉佛洛史邁（Barbara Furlow-Smiles）於2017年1月至2021年9月期間在Facebook, Inc.（現稱為Meta）擔任首席策略師，主管全球員工資源小組和多元化參與。

支付髮型師、保姆及幼兒園費用

根據美國佐治亞州北區檢察官的聲明表示，疑犯濫用了 Facebook 全球多元化高管的信任地位，詐騙了該公司數百萬美元，完全無視破壞公司信譽的後果。

據悉佛洛史邁使用她的Facebook公費帳戶在加州和佐治亞州過着奢華的生活，美國佐治亞州北區檢察官布坎南（Ryan K. Buchanan）表示，佛洛史邁涉嫌使用Facebook的公費支付大量個人費用，包括髮型師、保姆以及向幼兒園支付了18,000美元（約14.1萬港元）的學費。