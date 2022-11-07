Facebook母公司Meta傳本周大裁員 全球8.7萬員工或多達1.2萬人被炒

美國科技企業步入寒冬，繼Twitter在全球首富馬斯克入主後削減3,700人手，另一社交網Facebook(FB)的母公司Meta被指本周三開始大裁員，或是該公司成立18年來最大規模裁減人手。上月已有傳全球擁有8.7萬名員工的Meta，可能低調地裁減多達1.2萬名員工。 Meta裁員｜報道：最快周三公布 元宇宙投資燒錢 《華爾街日報》周日引述消息人士稱，Meta最快周三宣布裁員計劃，該公司並無回應有關報道。Meta上月公布預期第四季度表現疲弱，收入較去年或下跌3.5%至11%，加上預期明年開支上漲，令該公司股價應聲下挫，市值曾蒸發670億美元(約5,226億港元)。全球經濟增長放緩、短片分享平台TikTok競爭、iPhone生產商蘋果修改私隱政策，以至FB創辦人、Meta行政總裁朱克伯格落重本投資元宇宙(metaverse)等，都導致Meta業績欠佳。朱克伯格之前承認，預料元宇宙投資還需10年時間才有利潤。

Meta裁員｜朱克伯格瞓身開發元宇宙 元宇宙類似網上虛擬世界，人們可足不出戶於裡面工作和玩樂。朱克伯格期望將來大眾想起Facebook，不再是社交媒體公司而是「元宇宙」公司。根據他的形容，元宇宙是手機互聯網的替代，將互聯網具體化，用戶不只是閱讀內容，而是置身其中，「你感覺到與他人在一起，就像你於其他地方見到他們」；可不需2D應用程式或網頁而參與一些活動，如跳舞或健身。有關技術可應用於電腦、移動裝置及電子遊戲操控台。有不少人已加入元宇宙，例如一些時裝品牌，但專家認為要發展成熟還需一段長時間。 Meta裁員｜6月已減聘30%電子工程師 朱克伯格早前已宣布凍結招聘人手、暫停部分發展項目，以及重組團隊從而削減開支。他於上月的業績報告中稱，明年會集中投資少部分高增長業務，這表示某些部組會增加人手，但大部分部組明年會維持目前人手或縮減。他又指，預計明年底，公司規模不變，或較目前稍為縮細。事實上，Meta於6月已較計劃減少招聘最少30%電子工程師，並向員工預警要迎接經濟衰退。Meta股東、科技投資公司Altimeter Capital Management曾向朱克伯格發公開信稱，「Meta已進入過度之境——太多人、太多諗頭、太少急切。」公開信指出該公司須裁減職位和資本支出以提高效率，並指Meta傾力投資及著重元宇宙開發，已失去投資者信心。