Facebook行為定向廣告侵犯用戶私隱 母公司Meta遭挪威每天罰款76萬

挪威資料保護局周一(7日)表示，Facebook母公司Meta Platforms將於本月14日起，因侵犯用戶私隱，每天將罰款100萬挪威克朗(約76.6萬元)，而這項罰款的規定可能擴大到歐洲其他地區。

挪威資料保護局上月曾表示，如果Meta不解決監管機關發現的私隱侵犯問題，將會被處以罰款。Meta必須在本月4日前向監管機關證明已解決問題。

Facebook｜懲罰可能擴大到歐洲其他地區

該局早前已表示，Meta不能在挪威蒐集使用者位置等用戶資訊，並利用這些數據做針對性廣告投放。「行為定向廣告」是一種科技巨擘常用的商業模式。

挪威資料保護局國際部主管Tobias Judin告訴路透社，自本月14日開始，將對Meta每天罰款100萬挪威克朗，直到11月3日。若該局將這項決定提交歐洲資料保護委員會並獲批准，該委員會有權將這項罰則變成永久性，也可能把適用範圍擴大到歐洲其他地區。惟挪威資料保護局尚未採取這項步驟。