FBI前局長發布「8647」帖文受查　被指為刺殺特朗普暗號

美國聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey）日前在社交平台曝光，他在海灘用貝殼排列成「8647」的照片，卻被外界解讀為「暗殺特朗普」，引發譁然，美國特勤局15日證實，已針對此事展開調查。
「86」常用來表示「剷除」
《路透社》報道，在美國俚語中，「86」常用來表示「剷除」或「驅逐」，而「47」則被部分人士視為特朗普（Donald Trump）第47任總統的代碼。因此，有侵粉認為，「8647」就是「除掉特朗普」。
科米這則帖文曝光後，特勤局發言人古列爾米（Anthony Guglielmi）表示：「特勤局會嚴肅調查任何可能構成對保護對象威脅的言論。我們已注意到前FBI局長的社交帖文，並非常重視這類言論。不過，出於保護性情報的考量，我們不便進一步評論。」
「只覺得這是個政治訊息」
美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）也在X平台發文稱，國土安全部與特勤局正針對這項潛在威脅，展開調查並將採取適當行動。
由於這則帖文引發巨大爭議，科米隨即迅速刪除，並發布聲明澄清並無鼓吹暴力之意，他表示：「我今天在海灘散步時看到這些有趣的貝殼排列，拍照上傳。我當時只覺得這是個政治訊息，完全沒想到有人會將這串數字與暴力聯想在一起。」
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