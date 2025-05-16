FBI前局長發布「8647」帖文受查　被指為刺殺特朗普暗號

美國聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey）日前在社交平台曝光，他在海灘用貝殼排列成「8647」的照片，卻被外界解讀為「暗殺特朗普」，引發譁然，美國特勤局15日證實，已針對此事展開調查。

「86」常用來表示「剷除」

《路透社》報道，在美國俚語中，「86」常用來表示「剷除」或「驅逐」，而「47」則被部分人士視為特朗普（Donald Trump）第47任總統的代碼。因此，有侵粉認為，「8647」就是「除掉特朗普」。

科米這則帖文曝光後，特勤局發言人古列爾米（Anthony Guglielmi）表示：「特勤局會嚴肅調查任何可能構成對保護對象威脅的言論。我們已注意到前FBI局長的社交帖文，並非常重視這類言論。不過，出於保護性情報的考量，我們不便進一步評論。」