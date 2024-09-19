FBI稱偵破中國第二大駭客網絡「亞麻颱風」　中方回應：毫無根據

美國聯邦調查局（FBI）近日稱，美國執法部門上週偵破了中國第二大駭客組織，稱該組織已經入侵全球超過20萬台設備。對此，中國駐美大使館發言人劉鵬宇予以堅決否認。

綜合美國資安網站TheRecord.Media、路透社及「美國之音」報道，當地時間18日，美國FBI局長瑞伊（Christopher Wray）在華盛頓特區阿斯彭網路高峰會上發表演說時表示，這家被搗毀的中國駭客組織綽號為「亞麻颱風」（Flax Typhoon），其網路活動的目的是進一步滲透美國的基礎設施以及各種物聯網（IoT）設備，從公司、媒體、大學和政府機構收集資訊。

據路透社報道，有證據表明它與北京永信至誠科技股份有限公司（Integrity Technology Group）有關聯，後者已公開承認與中國政府的關係，表面上是一家科技公司，實際上也「為中國政府安全機構收集情報並進行偵察」。美方報告顯示，該公司也被英國、加拿大、澳洲和新西蘭的網絡官員指控秘密開展惡意網路行動，截至今年6月，該公司已經入侵全球超過20萬台設備。

據此前外媒報道，美國當局今年初曾偵破一個名為「伏特颱風」（Volt Typhoon）的中國APT駭客組織，該網絡鎖定水處理廠和運輸系統等關鍵公共基礎設施。此次偵破的「亞麻颱風」所製造的惡意軟體會感染路由器、照相機、數位攝影機及網路儲存裝置等多種消費者裝置，整體網絡被稱為「殭屍網路」（botnet），用來破壞目標系統並洩露機密數據。

漫長的戰役

據FBI介紹，他們在獲得美法院授權後，從受感染設備中刪除惡意軟體並控制「亞麻颱風」的網路基礎設施，此前他們也曾動用這項權力來對付來自俄羅斯與中國駭客的行動。

瑞伊表示，「亞麻颱風」撒下了一張大網，目標是「從企業、媒體組織到大學和政府機構的所有人」，約有一半受感染的設備位於美國。他稱這次針對「亞麻颱風」的行動是「漫長戰役中的一個回合」。