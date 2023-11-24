FBI：不涉恐襲 炮彈飛車撞美加邊境檢查站起火

連接美國紐約州與加拿大安大略省的尼亞加拉瀑布彩虹橋，美國邊境口岸周三發生汽車爆炸，一輛汽車高速撞上檢查站後爆炸冒出12米高火球，車上一對夫婦死亡，另一名邊防人員受輕傷。事故一度引起恐襲疑雲，部分美加邊境口岸關閉，紐約州州長霍楚爾與聯邦調查局(FBI)其後均表示，沒證據顯示涉及恐怖主義，當局正調查事故起因。
事發於當地早上約11時半，一輛汽車從美國駛上彩虹橋，通過檢查站時出事。閉路電視片段可見，汽車在濕滑路面上高速行駛，剷上路中心石壆後凌空飛起，飛越數米後撞向邊境檢查站猛烈爆炸，冒出巨大火球與濃煙。目擊者稱：「最初以為是飛機，似慢動作，我說天啊！原來是汽車，是一輛在半空飛過的汽車。」另有目擊者稱，「汽車飛起，時速超過160公里」，車尾搖擺，便撞到檢查站燒成9至12米高火球。
州長霍楚爾指，暫未清楚司機是意外還是蓄意撞向檢查站，但強調沒證據顯示事件涉及恐怖主義。FBI指，經搜查後現場並沒發現爆炸品，亦未有發現事件與恐怖主義有關。
夫婦原計劃赴加看演唱會
CNN引述執法部門消息指，車上是一對夫婦，居於紐約州，丈夫50多歲，原計劃與妻子前往加拿大觀看演唱會，但演唱會取消，兩人在紐約州的賭場消遣後，再駕車前往美加邊境。
正值美國感恩節假期出行高峰，受事故影響，除了彩虹橋，區內另外3個連接紐約州與安大略省的邊境口岸亦一度關閉，距離事故現場約32公里的紐約州水牛城國際機場一度暫停國際航班升降。美國國家鐵路客運公司亦暫停紐約和加拿大之間的服務。
總統拜登事後聽取當局匯報，加拿大總理杜魯多亦一度暫停在國會接受議員質詢，聽取匯報。他指事件非常嚴重，美加將保持聯繫，並合作調查爆炸原因。由於爆炸地點位於兩國重要基建，當局將加強兩地保安。