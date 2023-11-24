FBI：不涉恐襲 炮彈飛車撞美加邊境檢查站起火

連接美國紐約州與加拿大安大略省的尼亞加拉瀑布彩虹橋，美國邊境口岸周三發生汽車爆炸，一輛汽車高速撞上檢查站後爆炸冒出12米高火球，車上一對夫婦死亡，另一名邊防人員受輕傷。事故一度引起恐襲疑雲，部分美加邊境口岸關閉，紐約州州長霍楚爾與聯邦調查局(FBI)其後均表示，沒證據顯示涉及恐怖主義，當局正調查事故起因。

事發於當地早上約11時半，一輛汽車從美國駛上彩虹橋，通過檢查站時出事。閉路電視片段可見，汽車在濕滑路面上高速行駛，剷上路中心石壆後凌空飛起，飛越數米後撞向邊境檢查站猛烈爆炸，冒出巨大火球與濃煙。目擊者稱：「最初以為是飛機，似慢動作，我說天啊！原來是汽車，是一輛在半空飛過的汽車。」另有目擊者稱，「汽車飛起，時速超過160公里」，車尾搖擺，便撞到檢查站燒成9至12米高火球。