FBI：中方可透過TikTok控制數百萬美國用戶數據

美國聯邦調查局(FBI)局長克里斯托弗雷(Christopher Wray)表示，中國可透過字節跳動旗下短片分享應用程式抖音海外版TikTok控制美國用戶資料，推動有利中國的論述，分化及影響美國民眾對台灣及其他議題的看法，對美國國家安全帶來隱憂。
克里斯托弗雷周三(8日)出席美國參議院情報委員會全球威脅聽證會時指，中方可以經TikTok在不同議題上，透過推廣指定內容來達到分化美國社會之目的。他憂慮中方會藉平台發布不實資訊，強調TikTok最終可成為由中國政府控制的工具，引起對國家安全的擔憂。
多個政府部門高級官員同意有關說法
克里斯托弗雷強調，美國民眾必須明白美國私營和公共部門有神聖不可侵犯的區分，但在中國，兩者卻不存在相關界線。他說，中國可以要求字節跳動合作，提供數以百萬計的美國用戶數據，並利用TikTok推動有利中國的論述，分化美國民眾對不同議題的看法，例如一旦對台動武，北京可以透過TikTok，讓美國民眾看到談論台灣為何屬於中國，以及美國為何不應干預的影片。
出席聽證會的其他美國官員，包括國家情報總監海恩斯(Avril Haines)、中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)、國家安全局(NSA)局長中曾根(Paul Nakasone)等，均同意克里斯托弗雷的看法。
中國外交部發言人毛寧多次重申，反對這種泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓別國企業，促請國際為各國企業提供開放、公平、透明、非歧視的營商環境。