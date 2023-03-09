FBI：中方可透過TikTok控制數百萬美國用戶數據

美國聯邦調查局(FBI)局長克里斯托弗雷(Christopher Wray)表示，中國可透過字節跳動旗下短片分享應用程式抖音海外版TikTok控制美國用戶資料，推動有利中國的論述，分化及影響美國民眾對台灣及其他議題的看法，對美國國家安全帶來隱憂。

克里斯托弗雷周三(8日)出席美國參議院情報委員會全球威脅聽證會時指，中方可以經TikTok在不同議題上，透過推廣指定內容來達到分化美國社會之目的。他憂慮中方會藉平台發布不實資訊，強調TikTok最終可成為由中國政府控制的工具，引起對國家安全的擔憂。