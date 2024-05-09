Firefox開7470分頁維持2年 撳錯掣全關掉崩潰 網友建議用一功能重拾回憶

開分頁女王是妳？有名女工程師上網時沒有關瀏覽器分頁的習慣，2年來使用Firefox開了7470個分頁，但不小心按錯而一夕之間全部關掉，讓她相當崩潰上網求救。
這名女工程師名叫Hazel，根據《PCMag》的報導，她上X po文求救，表示「我不是故意要開啟這麼多分頁，而是我喜歡重新閱讀幾天、幾個月前內容，像回憶我當時在做甚麼、學甚麼、思考甚麼一樣，所以不會關閉分頁」。
Mozilla︰Firefox開啟大量分頁，幾乎不佔用記憶體
還好萬事上網問，真有網友提出好方法幫忙，助她使用Fiefox「檔案快取」功能，成功把7470個分頁救回來，讓她如釋重負表示：「感覺像是找回了自己的一部分」，但開這麼多分頁電腦不會不順暢嗎？Hazel表示：「不會！因為只有我打開某分頁，網站內容才會開始下載，未下載的分頁不會佔用太多運算資源」。
事件驚動了Firefox的開發公司Mozilla回應：「其實在Firefox開啟大量分頁，實際上幾乎不佔用記憶體，過去幾年，我們一直努力提高Firefox性能，很高興看到這些努力有了回報…有人會開啟超過7000個分頁真的是非常驚人，但也顯示了分頁管理是一個普遍問題」。
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