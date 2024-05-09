Firefox開7470分頁維持2年 撳錯掣全關掉崩潰 網友建議用一功能重拾回憶

開分頁女王是妳？有名女工程師上網時沒有關瀏覽器分頁的習慣，2年來使用Firefox開了7470個分頁，但不小心按錯而一夕之間全部關掉，讓她相當崩潰上網求救。

這名女工程師名叫Hazel，根據《PCMag》的報導，她上X po文求救，表示「我不是故意要開啟這麼多分頁，而是我喜歡重新閱讀幾天、幾個月前內容，像回憶我當時在做甚麼、學甚麼、思考甚麼一樣，所以不會關閉分頁」。