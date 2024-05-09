熱門搜尋:
HK Express 母親節2024 Apple 日圓匯率走勢 九龍城寨之圍城 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-05-09 10:19:00

Firefox開7470分頁維持2年 撳錯掣全關掉崩潰 網友建議用一功能重拾回憶

分享：
Firefox開7470分頁維持2年 撳錯掣全關掉崩潰 網友建議用一功能重拾回憶。（資料圖片）

Firefox開7470分頁維持2年 撳錯掣全關掉崩潰 網友建議用一功能重拾回憶。（資料圖片）

開分頁女王是妳？有名女工程師上網時沒有關瀏覽器分頁的習慣，2年來使用Firefox開了7470個分頁，但不小心按錯而一夕之間全部關掉，讓她相當崩潰上網求救。

這名女工程師名叫Hazel，根據《PCMag》的報導，她上X po文求救，表示「我不是故意要開啟這麼多分頁，而是我喜歡重新閱讀幾天、幾個月前內容，像回憶我當時在做甚麼、學甚麼、思考甚麼一樣，所以不會關閉分頁」。

一名女工程師用Firefox瀏覽器開了7470個分頁，結果手滑全關掉她崩潰上網求援。（X） 女工程師感謝熱心網友提議，助她重新開到7470個Firefox分頁。

Mozilla︰Firefox開啟大量分頁，幾乎不佔用記憶體

還好萬事上網問，真有網友提出好方法幫忙，助她使用Fiefox「檔案快取」功能，成功把7470個分頁救回來，讓她如釋重負表示：「感覺像是找回了自己的一部分」，但開這麼多分頁電腦不會不順暢嗎？Hazel表示：「不會！因為只有我打開某分頁，網站內容才會開始下載，未下載的分頁不會佔用太多運算資源」。

事件驚動了Firefox的開發公司Mozilla回應：「其實在Firefox開啟大量分頁，實際上幾乎不佔用記憶體，過去幾年，我們一直努力提高Firefox性能，很高興看到這些努力有了回報…有人會開啟超過7000個分頁真的是非常驚人，但也顯示了分頁管理是一個普遍問題」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受