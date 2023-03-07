Funko Pop系列風光不再？　價值逾2.3億元存貨將銷毀

美國玩具廠Funko所生產的Funko Pop系列公仔，曾經備受追捧及收藏，一度非常搶手，但隨著近年需求大幅下降，Funko為了減少存倉費，將銷毀價值3,000萬至3,600萬美元(折合約2.3億至2.8億港元)的公仔。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報道，Funko於1998創立、2017年上市，總部位於美國華盛頓，在亞洲、歐洲和北美擁有1,466名員工，除了生產限量文化公仔之外，還有生產背包、實體桌上遊戲及書籍等商品。

Funko Pop公仔以Q版身材、大頭和大眼睛而聞名，涵納了各種星球大戰角色、運動員、演員、摔跤選手等，從2010年推出後逐漸吸引不少買家，稀有或限量收藏品價格更曾經被炒到數萬美元一隻，一度相當受到歡迎。