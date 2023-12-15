G-Dragon權志龍涉毒案以無嫌疑結案　南韓警方遭質疑辦案不力

G-Dragon權志龍涉毒案以無嫌疑結案 南韓警方遭質疑辦案不力偏頗

前陣子鬧得沸沸揚揚的韓星G-DRAGON（權志龍）涉毒案，警方經調查後，決定下周以「無犯罪嫌疑」結案，不移交檢方調查，但此舉卻遭到外界質疑「辦案不力」。 甚至懷疑涉及高官賄賂 南韓仁川警察廳毒品犯罪偵查科13日表示，警方以涉嫌違反毒品類管理法為由，對GD展開調查，也對與他同行前往到江南區夜店的藝人和夜店女員工等其他6人，進行了調查，但未獲得指證GD吸毒的供述，此外，警方對GD進行的初步毒品檢測和國科搜的鑑定，結果都呈陰性，因此警方計劃下周以「無犯罪嫌疑」，結束歌手G-DRAGON（權志龍）涉毒案，不將此案送檢調查。

消息傳出後，不少粉絲相當欣慰GD終於得到已證實清白，但也有人質疑，警方僅採用少數證人的陳述，就以無犯罪嫌疑結案，偵辦態度過於草率，甚至還有人懷疑，這裏頭有涉及高官賄賂。