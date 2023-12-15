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國際
2023-12-15 13:45:14

G-Dragon權志龍涉毒案以無嫌疑結案　南韓警方遭質疑辦案不力

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G-Dragon權志龍涉毒案以無嫌疑結案　南韓警方遭質疑辦案不力偏頗

前陣子鬧得沸沸揚揚的韓星G-DRAGON（權志龍）涉毒案，警方經調查後，決定下周以「無犯罪嫌疑」結案，不移交檢方調查，但此舉卻遭到外界質疑「辦案不力」。

甚至懷疑涉及高官賄賂

南韓仁川警察廳毒品犯罪偵查科13日表示，警方以涉嫌違反毒品類管理法為由，對GD展開調查，也對與他同行前往到江南區夜店的藝人和夜店女員工等其他6人，進行了調查，但未獲得指證GD吸毒的供述，此外，警方對GD進行的初步毒品檢測和國科搜的鑑定，結果都呈陰性，因此警方計劃下周以「無犯罪嫌疑」，結束歌手G-DRAGON（權志龍）涉毒案，不將此案送檢調查。

消息傳出後，不少粉絲相當欣慰GD終於得到已證實清白，但也有人質疑，警方僅採用少數證人的陳述，就以無犯罪嫌疑結案，偵辦態度過於草率，甚至還有人懷疑，這裏頭有涉及高官賄賂。

G-DRAGON涉毒現身警局助查150警恭候，近百記者圍影GD進入警局。（路透社） G-DRAGON涉毒現身警局助查150警恭候，近百記者圍影GD進入警局。（路透社） G-DRAGON涉毒現身警局助查150警恭候，近百記者圍影GD進入警局。（路透社） G-DRAGON涉毒現身警局助查150警恭候，近百記者圍影GD進入警局。（路透社） G-DRAGON涉毒現身警局助查150警恭候，近百記者圍影GD進入警局。（路透社） G-DRAGON涉毒現身警局助查150警恭候，近百記者圍影GD進入警局。（路透社） G-DRAGON涉毒現身警局助查150警恭候，他一度露出笑容。（路透社） G-DRAGON涉毒現身警局助查150警恭候，近百記者圍影GD進入警局。（路透社） G-DRAGON涉毒現身警局助查150警恭候，GD雙手合十不停問：我走得未？（路透社） G-DRAGON涉毒現身警局助查150警恭候，近百記者圍影GD進入警局。（路透社）

李善均反控29歲女公關敲詐

爭議言論隨後在南韓各大社交平台上蔓延，為了平息紛爭，仁川警察廳廳長金熙中14日親上火線回應，金熙中在記者會上指出，警方在接獲有關GD吸毒的舉報後，隨即展開全面調查，但未發現任何犯罪事實，外界不能因為鑒定結果為陰性，且案件將不送檢，就斷定警方查案不實。

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另外金熙中提到，演員李善均也涉嫌吸毒，雖然鑑定結果為陰性，但他向警方陳述時表示受夜店公關欺騙，在不知情狀況下吸食毒品，並反控29歲女公關藉此敲詐，為進一步釐清恐嚇勒索案真相，以及李善均是否吸食毒品，警方預計近期內將第3次傳喚李善均。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

G-DRAGON K-Pop K-Pop 網絡流出疑似美國華納總部登出G-Dragon的相片。 G-DRAGON嬲到要控告傳他吸毒的人。
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