G20峰會大合照 拜登無份 仲衰過上次企角落頭 大會咁解釋

即將卸任的美國總統拜登，早前因在秘魯舉行的APEC峰會大合照中「靠邊站」，被安排站在角落頭，而被「最跛的跛腳鴨」(the lamest of lame ducks)，沒料於巴西召開的G20峰會的大合照，拜登更竟然連影都無，連同加拿大總理杜魯多(Pierre Trudeau)及意大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)，均無份影相。

G20峰會大合照｜習近平企C位附近

G20峰會一眾領袖及代表，周一在巴西里約熱內盧海邊，以著名地標麵包山為背景拍攝大合照。中國國家主席習近平站在近乎中間C位的當眼位置，僅距東道主巴西總統盧拉(Luiz Inacio Lula da Silva)一個身位，中間隔了南非總統拉馬福薩(Cyril Ramaphosa)。