G20｜澤連斯基獲邀出席峰會　有機會與普京同台

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第3個月，烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)獲印尼總統佐科維多多(Joko Widodo)邀請參加今年11月舉辦的二十國集團(G20)峰會，印尼為G20今年輪值主席國。俄羅斯總統普京亦計劃參加這場峰會，如果二人均出席，將有機會同台出現。
Had talks with President 🇮🇩 @jokowi. Thanked for the support of 🇺🇦 sovereignty and territorial integrity, in particular for a clear position in the UN. Food security issues were discussed. Appreciate inviting me to the @g20org summit— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 27, 2022
澤連斯基在Twitter發文表示，感謝佐科維多多邀請他參加今年11月舉辦的二十國集團峰會，但他未有透露會否接受邀請參加峰會。印尼總統府和國務秘書處辦公室暫時未有回應。
俄羅斯早前已指出，總統普京計劃參加這場峰會。
烏克蘭並非G20成員國，但過往亦有G20主席國邀請其他國家與會。烏克蘭財長上周曾參加在美國舉行的G20財長會議。
有聲音籲將俄排除於11月G20領袖峰會
就俄羅斯入侵烏克蘭，部分G20成員國呼籲，應將俄羅斯及普京排除在11月將在印尼峇里島舉行的G20領袖峰會之外，印尼表示反對，指現在決定還為時過早。