G20｜澤連斯基獲邀出席峰會　有機會與普京同台

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第3個月，烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)獲印尼總統佐科維多多(Joko Widodo)邀請參加今年11月舉辦的二十國集團(G20)峰會，印尼為G20今年輪值主席國。俄羅斯總統普京亦計劃參加這場峰會，如果二人均出席，將有機會同台出現。

澤連斯基在Twitter發文表示，感謝佐科維多多邀請他參加今年11月舉辦的二十國集團峰會，但他未有透露會否接受邀請參加峰會。印尼總統府和國務秘書處辦公室暫時未有回應。

俄羅斯早前已指出，總統普京計劃參加這場峰會。

烏克蘭並非G20成員國，但過往亦有G20主席國邀請其他國家與會。烏克蘭財長上周曾參加在美國舉行的G20財長會議。