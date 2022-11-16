G20｜習近平今晤辛偉誠　亦將與南韓及澳洲領導人會談

正在印尼峇里出席二十國集團峰會的國家主席習近平，今日會與英國首相辛偉誠(Rishi Sunak)會面，是中英兩國領導人近5年來首面對面會晤。南韓政府亦表示，總統尹錫悅和習近平將於今日下午會晤。另外，澳洲總理阿爾巴內塞(Anthony Albanese)昨日證實，會在今天與習近平舉行正式雙邊會晤。

習近平今晤辛偉誠，亦將與南韓及澳洲領導人會談。(AP)

英國首相府公布辛偉誠今日會與習近平會晤，辛偉誠將提出，英中維持坦誠和建設性關係的重要性，並強調印太地區對全球安全和繁榮的重要性。首相府表示，中國的挑戰是長期和系統性，但全球經濟挑戰、烏克蘭戰事件帶來的糧食和能源安全等危機，都必須主要經濟體合作才能解決，當中包括中國。辛偉誠將呼籲中方利用在國際舞台上的地位，協助解決地緣政治緊張局勢，確保地區穩定，並在應對烏克蘭戰事方面發揮作用。辛偉誠亦會提出，國家安全是兩國合作的前提，並就香港和新疆人權提出關注。

韓中領導人時隔 3 年行雙邊會談

《韓聯社》報道，尹錫悅和習近平將於今日下午會晤，今次將是兩人首次舉行正式會談，亦是韓中領導人時隔3年再次舉行雙邊會談。有分析認為，雙方將在會談上深入探討北韓核導問題。尹錫悅可能呼籲中方為引導北韓走向無核化道路發揮積極作用。

另外，澳洲總理阿爾巴內塞昨日證實，會在今天的G20峰會期間，與習近平舉行正式雙邊會晤，將是自2016年以來，兩國領導人首次正式雙邊會晤。