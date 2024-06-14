G7峰會意大利召開 允用凍結俄資產收益援烏

七國集團(G7)峰會昨日起一連3日在意大利南部普利亞舉行。會前據報各國領袖將同意美方建議，把從凍結的俄羅斯巨額資產所產生的利益，用於援助烏克蘭；而拜登亦在當地與烏克蘭總統澤連斯基會晤，並簽訂安全協議，以示繼續支持烏方。

事前預料峰會將討論中東局勢、俄烏戰事以及對華貿易等議題。美聯社引述官員指，七國領袖將同意美方的提議，利用俄羅斯央行被西方凍結的2,600億美元(約2.02萬億港元)資產所產生的利息，建立一個500億美元(約3,900億港元)的貸款機制，援助烏克蘭。

沙利文︰展示美國援烏決心

美國白宮國家安全顧問沙利文指這將有助烏克蘭繼續抵禦俄羅斯。此外，拜登出席峰會期間，在當地與烏克蘭總統澤連斯基會晤，事前有美國官員透露，雙方會簽署雙邊安全協議。沙利文表示，協議可展示美方決心支持烏克蘭，但強調美國不會出兵協防。澤連斯基表示也可能會跟其他出席峰會的領袖會面。據報英國首相辛偉誠亦會宣布，英方向烏克蘭提供2.42億英鎊的非軍事援助。