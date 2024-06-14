G7峰會意大利召開 允用凍結俄資產收益援烏

七國集團(G7)峰會昨日起一連3日在意大利南部普利亞舉行。會前據報各國領袖將同意美方建議，把從凍結的俄羅斯巨額資產所產生的利益，用於援助烏克蘭；而拜登亦在當地與烏克蘭總統澤連斯基會晤，並簽訂安全協議，以示繼續支持烏方。
與會領袖包括美國總統拜登、德國總理朔爾茨、法國總統馬克龍、英國首相辛偉誠、日本首相岸田文雄、加拿大總理杜魯多、歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾，以及東道主意大利女總理梅洛尼。會議在普利亞薩維勒特里(Savelletri)的博爾戈艾格納齊亞酒店(Borgo Egnazia)召開。
事前預料峰會將討論中東局勢、俄烏戰事以及對華貿易等議題。美聯社引述官員指，七國領袖將同意美方的提議，利用俄羅斯央行被西方凍結的2,600億美元(約2.02萬億港元)資產所產生的利息，建立一個500億美元(約3,900億港元)的貸款機制，援助烏克蘭。
沙利文︰展示美國援烏決心
美國白宮國家安全顧問沙利文指這將有助烏克蘭繼續抵禦俄羅斯。此外，拜登出席峰會期間，在當地與烏克蘭總統澤連斯基會晤，事前有美國官員透露，雙方會簽署雙邊安全協議。沙利文表示，協議可展示美方決心支持烏克蘭，但強調美國不會出兵協防。澤連斯基表示也可能會跟其他出席峰會的領袖會面。據報英國首相辛偉誠亦會宣布，英方向烏克蘭提供2.42億英鎊的非軍事援助。
拜登敦促各國支持以巴停火談判
在以巴衝突方面，美國白宮國家安全顧問沙利文表示，拜登將在峰會上敦促各國支持停火談判，並鼓勵哈馬斯接納以方所支持的方案。哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織周二發表聯合聲明，稱已向斡旋加沙戰事的卡塔爾和埃及，就美國提出的三階段停火建議提交回應，但未有說明回應的詳細內容。有哈馬斯官員稱，有關回應重申協議必須包含永久停火、以軍全面撤出、重建加沙及釋放被以色列囚禁的巴人。以方認為，哈馬斯言下之意是拒絕協議。