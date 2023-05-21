G7峰會閉幕｜ 東道主岸田文雄：堅定團結支持烏克蘭　促中國負責任地行事

一連3天在日本廣島舉行的G7(七國集團)峰會今日結束，最後一天會議聚焦在烏克蘭；昨抵達當地的烏克蘭總統澤連斯基今日與G7領袖舉行工作會議，商討烏克蘭戰爭和其他議題。廣島在二戰中於1945年遭美軍投下原子彈，在烏克蘭戰爭中外界亦擔心俄羅斯使用核武。在峰會閉幕後的記者會上，東道主日揆岸田文雄強調G7領袖「理想地」希望消除世界的核武軍備，並稱威脅使用核武「絕對不能接受」。他指G7國家在峰會上，展示「堅定團結一致」支持烏克蘭，與會領袖同意加強經濟制裁俄羅斯，削弱該國繼續其侵略行為的能力。 岸田又說，G7同意根據法規維持國際秩序自由和開放的重要，他們準備好與中國建立具建設性和穩定的關係。他促請中國在國際社會中「負責任地行事」。外媒指，西方國家關注中國加強在區內的軍事影響力，也日益關注中國政府加深與俄羅斯的軍事合作，以抗衡美國與西方民主國家主宰全球秩序。

G7峰會｜與「全球南部」領袖會晤 澤連斯基冀擴大國際支持 在今日的會議上，部分來自「全球南部」(Global South)的新興和發展國家也有參與會議，包括印尼、印度、巴西、澳洲和非洲國國家的領袖，有指澤連斯基期望在烏克蘭戰爭上，能夠尋求國際社會更擴大的支持。「全球南部」不少國家都避免在俄羅斯攻打烏克蘭上選邊站，部分更是依賴俄羅斯的軍事和能源供應。澤連斯基今日亦與岸田、美國總統拜登和加拿大總理杜魯多等領袖舉行雙邊回談。據悉，澤連斯基原定與巴西總統盧拉會晤，因行程問題取消。澤連斯基今日在記者會稱，他向與會領袖提出了基輔政府的和平方案，包括防止侵略者日後向他們發動戰爭。

G7峰會｜英國首相辛偉誠：中國是我們時代最大挑戰 除了烏克蘭問題，中國亦是今次G7峰會討論焦點。英國首相辛偉誠今日向記者稱，在全球安全和繁榮上，「中國是我們時代的最大挑戰」，並指中國在「在國內和海外日益獨裁」。他指，英國和其他G7國家尋求一致的政策，以減少中國構成的威脅，「這是關於減除危機，非脫軌。我們正採取措施防範中國以經濟脅迫干預別國事務」。加拿大總理杜魯多今日亦稱，在部分領域G7需與中國合作，但也有領域要挑戰中國，例如人權。他說，若中國在保護環境、勞工環境和人權上提高標準，所有人都得益。 G7昨發表示聲明否認要阻礙中國冒升為全球大國，「我們的政策方向不是要傷害中國或阻撓中國經濟進步和發展」，G7希望與北京政府建立具建設性和穩定的關係。有指今次峰會邀請了「全球南部」國家領袖參與，是要抗衡中國對這些低收入國家的影響力。有分析指，G7聲明顯示G7國家在印太和台灣議題上存分歧。