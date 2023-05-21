G7峰會閉幕｜ 東道主岸田文雄：堅定團結支持烏克蘭　促中國負責任地行事

一連3天在日本廣島舉行的G7(七國集團)峰會今日結束，最後一天會議聚焦在烏克蘭；昨抵達當地的烏克蘭總統澤連斯基今日與G7領袖舉行工作會議，商討烏克蘭戰爭和其他議題。廣島在二戰中於1945年遭美軍投下原子彈，在烏克蘭戰爭中外界亦擔心俄羅斯使用核武。在峰會閉幕後的記者會上，東道主日揆岸田文雄強調G7領袖「理想地」希望消除世界的核武軍備，並稱威脅使用核武「絕對不能接受」。他指G7國家在峰會上，展示「堅定團結一致」支持烏克蘭，與會領袖同意加強經濟制裁俄羅斯，削弱該國繼續其侵略行為的能力。
岸田又說，G7同意根據法規維持國際秩序自由和開放的重要，他們準備好與中國建立具建設性和穩定的關係。他促請中國在國際社會中「負責任地行事」。外媒指，西方國家關注中國加強在區內的軍事影響力，也日益關注中國政府加深與俄羅斯的軍事合作，以抗衡美國與西方民主國家主宰全球秩序。
G7峰會｜與「全球南部」領袖會晤 澤連斯基冀擴大國際支持
在今日的會議上，部分來自「全球南部」(Global South)的新興和發展國家也有參與會議，包括印尼、印度、巴西、澳洲和非洲國國家的領袖，有指澤連斯基期望在烏克蘭戰爭上，能夠尋求國際社會更擴大的支持。「全球南部」不少國家都避免在俄羅斯攻打烏克蘭上選邊站，部分更是依賴俄羅斯的軍事和能源供應。澤連斯基今日亦與岸田、美國總統拜登和加拿大總理杜魯多等領袖舉行雙邊回談。據悉，澤連斯基原定與巴西總統盧拉會晤，因行程問題取消。澤連斯基今日在記者會稱，他向與會領袖提出了基輔政府的和平方案，包括防止侵略者日後向他們發動戰爭。
G7峰會｜英國首相辛偉誠：中國是我們時代最大挑戰
除了烏克蘭問題，中國亦是今次G7峰會討論焦點。英國首相辛偉誠今日向記者稱，在全球安全和繁榮上，「中國是我們時代的最大挑戰」，並指中國在「在國內和海外日益獨裁」。他指，英國和其他G7國家尋求一致的政策，以減少中國構成的威脅，「這是關於減除危機，非脫軌。我們正採取措施防範中國以經濟脅迫干預別國事務」。加拿大總理杜魯多今日亦稱，在部分領域G7需與中國合作，但也有領域要挑戰中國，例如人權。他說，若中國在保護環境、勞工環境和人權上提高標準，所有人都得益。
G7昨發表示聲明否認要阻礙中國冒升為全球大國，「我們的政策方向不是要傷害中國或阻撓中國經濟進步和發展」，G7希望與北京政府建立具建設性和穩定的關係。有指今次峰會邀請了「全球南部」國家領袖參與，是要抗衡中國對這些低收入國家的影響力。有分析指，G7聲明顯示G7國家在印太和台灣議題上存分歧。
G7峰會｜日韓元首第三度會晤 美國望兩國修好抗中國
另方面，岸田與受邀出席G7峰會的南韓總統尹錫悅自3月以來第三度會晤，兩人並到廣島原爆南韓遇難者紀念碑前獻花。岸田表示，雙方就日韓關係及應對全球議題交換意見，包括即時分享北韓射導彈的資訊，並將推進日韓美三國安全合作應對北韓核威脅。白宮表示，總統拜登邀請岸田和尹錫悅到華盛頓舉行另一次會議擴大三方的合作。有指美國期望日韓修好能夠抗衡北韓、俄羅斯和中國在區內的挑戰。